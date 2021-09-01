Ansu Fati herda camisa 10 do Barcelona após saída de Messi

Ansu Fati assumiu a responsabilidade e é o novo dono da camisa 10 do Barcelona. Desde a saída de Lionel Messi para o Paris Saint-Germain, o clube ainda não havia definido quem iria herdar o número que também já foi usado por Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Maradona.

> Veja a tabela da La LigaAssim como o craque argentino, Ansu Fati é cria de La Masia, a base da equipe culé. O jovem, que completa 19 anos no próximo mês de outubro, surgiu para o mundo do futebol em 2019 e rapidamente se tornou uma das maiores promessas do mundo da bola.

No entanto, o novo camisa 10 do Barcelona não entra em campo por uma partida oficial desde novembro de 2020, quando sofreu uma ruptura do menisco do joelho esquerdo. O atacante segue em tratamento, mas se prepara para retornar ainda este ano.