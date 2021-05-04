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futebol

Ansu Fati encara terceira cirurgia no joelho após lesão em novembro

Atacante do Barcelona teve um grande início de temporada, mas não poderá ajudar seus companheiros na reta final da La Liga. Jogador também perde a Eurocopa...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 09:24

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 09:24
Crédito: LLUIS GENE / AFP
Ansu Fati irá passar por uma terceira cirurgia com o objetivo de resolver de uma vez por todas seus problemas no joelho esquerdo. A expectativa é de que o jovem entre na mesa de cirurgia para retirar parcialmente o menisco nesta sexta-feira. O tempo de recuperação é estimado em dois meses.O espanhol sofreu uma ruptura do menisco esquerdo em uma partida contra o Betis, no início de novembro, e passou por uma operação, mas tinha a expectativa de atuar ainda nesta temporada. A segunda cirurgia ocorreu entre janeiro e fevereiro, mas a recuperação não seguiu como era esperada pelos médicos.
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Apesar dos poucos jogos, Fati mostrou sua importância no elenco culé. Em sete jogos do Campeonato Espanhol, o atacante marcou quatro gols. Já na Champions League, o atleta participou de três partidas, anotou um gol, mas contribuiu com três assistências.

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