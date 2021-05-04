Ansu Fati encara terceira cirurgia no joelho após lesão em novembro

Ansu Fati irá passar por uma terceira cirurgia com o objetivo de resolver de uma vez por todas seus problemas no joelho esquerdo. A expectativa é de que o jovem entre na mesa de cirurgia para retirar parcialmente o menisco nesta sexta-feira. O tempo de recuperação é estimado em dois meses.O espanhol sofreu uma ruptura do menisco esquerdo em uma partida contra o Betis, no início de novembro, e passou por uma operação, mas tinha a expectativa de atuar ainda nesta temporada. A segunda cirurgia ocorreu entre janeiro e fevereiro, mas a recuperação não seguiu como era esperada pelos médicos.