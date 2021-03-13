Ansu Fati atrasa retorno e só deve voltar a jogar em abril

Ansu Fati, fora dos gramados desde o último mês de novembro, por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo, deve retornar aos gramados apenas em abril, segundo o “Mundo Deportivo”. A recuperação da cirurgia é boa, mas é lenta, pois a expectativa do Barcelona era de que pudesse contar com o atacante no final de março.O espanhol ainda não está em fase de treinar com bola, mas o clube não tem pressa pelo retorno do jogador, pois não quer correr nenhum risco da lesão se agravar. O ponta só voltará aos treinamentos e as competições oficiais quando tiver garantia do Departamento Médico, mas o camisa 22 está otimista para jogar ainda nesta temporada.