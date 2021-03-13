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futebol

Ansu Fati atrasa retorno e só deve voltar a jogar em abril

Atacante operou o joelho esquerdo no último mês de novembro, mas Barcelona tinha a expectativa de que o atleta voltasse no final de março, o que está descartado...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 09:49

LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2021 às 09:49
Crédito: LLUIS GENE / AFP
Ansu Fati, fora dos gramados desde o último mês de novembro, por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo, deve retornar aos gramados apenas em abril, segundo o “Mundo Deportivo”. A recuperação da cirurgia é boa, mas é lenta, pois a expectativa do Barcelona era de que pudesse contar com o atacante no final de março.O espanhol ainda não está em fase de treinar com bola, mas o clube não tem pressa pelo retorno do jogador, pois não quer correr nenhum risco da lesão se agravar. O ponta só voltará aos treinamentos e as competições oficiais quando tiver garantia do Departamento Médico, mas o camisa 22 está otimista para jogar ainda nesta temporada.
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O jovem vivia seu melhor momento desde que subiu para a equipe profissional, mas segue com esperanças de ser convocado para a Eurocopa. Apesar de ter participado de apenas 10 partidas nesta temporada, Ansu Fati marcou cinco gols e foi responsável por dar quatro assistências.

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