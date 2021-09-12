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Anselmo Ramon garante a primeira vitória da Chapecoense no Brasileirão e quer seguir crescendo com o time

Atacante acredita que esquipe pode se livrar do Z-4 até o final do campeonato...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 16:14

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2021 às 16:14
Crédito: Atacante marcou o gol que garantiu a primeira vitória da Chape no Brasileirão (Divulgação / Chapecoense
Com um gol nos acréscimos, o atacante Anselmo Ramon foi o herói da Chapecoense no triunfo sobre o RB Bragantino neste sábado, por 2 a 1, fora de casa, pela Série A do Brasileirão. Feliz com o tento marcado e o resultado, o jogador comemorou bastante a primeira vitória do grupo na disputa.- Fizemos uma boa partida, tivemos intensidade e soubemos aproveitar as oportunidades que criamos. O grupo está de parabéns por esse resultado. Todos se dedicaram ao máximo para conquistar esse triunfo. Estamos no caminho certo para continuarmos evoluindo na competição - afirmou.
Anselmo falou, ainda, sobre o desejo de todos em sair do Z4 do Brasileirão.Vamos pensar um passo de cada vez. Cada jogo é decisão para todos, mas a ideia é buscar uma sequência positiva para deixarmos o Z4. Essa é a meta.

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