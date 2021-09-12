Anselmo Ramon garante a primeira vitória da Chapecoense no Brasileirão e quer seguir crescendo com o time

Com um gol nos acréscimos, o atacante Anselmo Ramon foi o herói da Chapecoense no triunfo sobre o RB Bragantino neste sábado, por 2 a 1, fora de casa, pela Série A do Brasileirão. Feliz com o tento marcado e o resultado, o jogador comemorou bastante a primeira vitória do grupo na disputa.- Fizemos uma boa partida, tivemos intensidade e soubemos aproveitar as oportunidades que criamos. O grupo está de parabéns por esse resultado. Todos se dedicaram ao máximo para conquistar esse triunfo. Estamos no caminho certo para continuarmos evoluindo na competição - afirmou.