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futebol

Anselmo Ramon deixa a Chapecoense e encaminha acordo com o CRB

Atacante vai defender as cores do Galo ao longo da temporada 2022 do futebol brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 16:05

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 16:05

O atacante Anselmo Ramon está de saída da Chapecoense. Após receber uma oferta do CRB, ele negocia os últimos detalhes com o clube alagoano.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Importante na disputa da Série B em 2020, o centroavante não conseguiu repetir o mesmo desempenho ano passado.
A falta de gols e boas atuações o prejudicaram na sequência da carreira dentro da Chape e a saída era aguardada internamente.
Na apresentação do elenco para a pré-temporada, Anselmo Ramon foi ausência no CT Água Amarela.
Crédito: Divulgação/Chapecoense

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