Anselmo Ramon deixa a Chapecoense e encaminha acordo com o CRB

O atacante Anselmo Ramon está de saída da Chapecoense. Após receber uma oferta do CRB, ele negocia os últimos detalhes com o clube alagoano.

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Importante na disputa da Série B em 2020, o centroavante não conseguiu repetir o mesmo desempenho ano passado.

A falta de gols e boas atuações o prejudicaram na sequência da carreira dentro da Chape e a saída era aguardada internamente.

Na apresentação do elenco para a pré-temporada, Anselmo Ramon foi ausência no CT Água Amarela.