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futebol

Anotou a placa? Vasco goleia o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro de juniores

Artur Sales marcou três vezes e completaram o placar Andrey, Figueiredo e Zé Vitor. Gerente de futebol de base trocou o Cruz-Maltino pelo Timão há pouco mais de um mês...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 18:58

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 18:58
Crédito: O time sub-20 do Vasco obteve vitória histórica neste domingo (Marco Galvão/Agência Corinthians
Grande feito da base do Vasco. O time de juniores do Cruz-Maltino venceu o Corinthians, neste domingo, no Parque São Jorge, por 6 a 0. O duelo foi válido pelo Campeonato Brasileiro da categoria, e os gols foram marcados por Arthur Sales (três vezes), Andrey, Figueiredo e Zé Vitor.A curiosidade da partida ficou pelo triunfo do Cruz-Maltino sobre Carlos Brazil. Ex-gerente geral da base cruz-maltina, ele iniciou trabalho no Timão há pouco mais de um mês. Na internet, alguns torcedores brincaram com a situação.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro de profissionais
Sub-17Também neste domingo, só que pela manhã, o time juvenil do Vasco também venceu. Pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Rio, em Moça Bonita, o Vasco superou o Bangu. Ykaro marcou o gol do 1 a 0.

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