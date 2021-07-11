Anotou a placa? Vasco goleia o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro de juniores

Grande feito da base do Vasco. O time de juniores do Cruz-Maltino venceu o Corinthians, neste domingo, no Parque São Jorge, por 6 a 0. O duelo foi válido pelo Campeonato Brasileiro da categoria, e os gols foram marcados por Arthur Sales (três vezes), Andrey, Figueiredo e Zé Vitor.A curiosidade da partida ficou pelo triunfo do Cruz-Maltino sobre Carlos Brazil. Ex-gerente geral da base cruz-maltina, ele iniciou trabalho no Timão há pouco mais de um mês. Na internet, alguns torcedores brincaram com a situação.