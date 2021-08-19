Anotou a placa? Flamengo volta a atropelar o Olimpia e avança às semifinais da Libertadores

O coração dos rubro-negros acelerou logo cedo nesta quarta-feira, já que, antes mesmo de a bola rolar no Estádio Mané Garrincha, houve anúncio de Kenedy e acerto com Andreas Pereira. Dentro de campo, o Flamengo recebeu o Olimpia em Brasília, com cerca de 11 mil torcedores, em reencontro com caráter de amistoso, pelo duelo de volta das quartas de final da Libertadores. E o clube carioca voltou a atropelar, desta vez com um marcador ainda mais elástico: 5 a 1, com gols de Gabigol (2), Bruno Henrique, Willian Arão e Salcedo (contra); Recaldo descontou.
+ ATUAÇÕES: Quarteto ofensivo do Fla volta a sobrar em goleada No placar agregado, o Fla avançou com vantagem de 9 a 2, já que havia triunfado por 4 a 1 na ida. Agora, o Rubro-Negro espera o vencedor do confronto entre Fluminense e Barcelona-EQU, que empataram no primeiro jogo (2x2) e que voltam a duelar em Guaiaquil amanhã, para saber o rival das semifinais.
+ Veja o chaveamento da Libertadores até a final
QUARTETO FANTÁSTICO DECISIVO
O jogo foi até sonolento nos primeiros minutos, que, se não fosse um mata-mata de Libertadores e num dia agitado no mercado, poderiam levar os flamenguistas a cochilos. O Flamengo nem sequer fazia questão da bola, e o Olimpia tentava jogar no campo ofensivo, mas sem encontrar espaços. Eis que o Quarteto Fantástico do Rubro-Negro, integrado por Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, despertou os "superpoderes" para espantar qualquer ameaça. Daí saíram dois gols (dos atacantes), uma assistência (do uruguaio) e duas pré-assistências (via camisa 7).
O INÍCIO DO ATROPELO
FICHA TÉCNICAFLAMENGO 5 X 1 OLIMPIA - VOLTA DAS QUARTAS DA LIBERTADORESEstádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF)Data e hora: 18 de agosto de 2021, às 19h15 (de Brasília)Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)Árbitro de vídeo: Jhon Ospina (COL)Gramado: irregularPúblico/renda: 11.211 pagantes/R$ 2.107.090,00Cartões amarelos: Vitinho (FLA) / Ramón Sosa, Ojeda, Otálvaro, Mateo Gamarra (OLI)Cartões vermelhos: nenhum
GOLS: Gabigol, 29'/1ºT (1-0); Bruno Henrique, 36'/1ºT (2-0); Recalde, 44'/1ºT (2-1); Willian Arão, 3'/2ºT (3-1); Salcedo (contra), 10'/2ºT (4-1), Gabigol, 31'/2ºT (5-1).
FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves; Rodinei (Matheuzinho, 29'/2ºT), Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís (Ramon, 24'/2ºT); Willian Arão, Diego, Arrascaeta (Michael, 13'/2ºT) e Everton Ribeiro (Pedro, 13'/2ºT); Bruno Henrique (Vitinho, 13'/2ºT) e Gabigol.
OLIMPIA (Técnico: Enrique Landaida)Aguilar; Otálvaro, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra e Iván Torres; Ortíz (Santacruz, 33'/2ºT), Ojeda, Derlis González (Fernando Cardozo, 33'/2ºT), Ramón Sosa e Recalde (Camacho, 13'/2ºT); Roque Santa Cruz (Walter González, 13'/2ºT).