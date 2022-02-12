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Ano novo, vida velha! Mesmo como 'novo treinador', João Pedro segue preterido no Corinthians

Lateral-direito de ofício, jogador tem sido preterido como opção dua sua opção atrás até mesmo de Du Queiroz, que é volante de origem...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 06:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 06:26
A virada de ano poderia ser também uma virada de chave para o lateral-direito João Pedro no Corinthians. Contratado em agosto de 2022 com o intuito de ser o substituto imediato para a Fagner, o camisa 2 só jogou oito minutos desde que chegou e tem sido preterido pelo meia Du Queiroz O que aconteceu em diversas situações na última temporada, sob o comando do técnico Sylvinho, demitido do comando do Timão no último dia 2 de fevereiro, seguiu acontecendo com o interino Fernando Lázaro. Na última quinta-feira (10), durante a vitória corintiana por 2 a 1 sobre o Mirassol, Fagner sentiu um desconforto muscular na coxa direita e ao invés do atleta da posição que estava como opção no banco, o treinador optou pela entrada do volante Cantillo, lançando Du Queiroz para a ala destra.
Ainda assim, Lázaro não aponta a sua opção contra o Leão como ausência de espaço de João Pedro, mas, sim, como circunstância. O técnico corintiano, inclusive, elogiou o camisa 2, no qual também disse confiar.
- A substituição foi em um momento rápido, pelo Fagner ter sentido. Não tem nada haver com o João Pedro. João Pedro tem trabalhado muito bem, temos total confiança no atleta. A substituição passava pelo momento do jogo, e a minha ideia passava pela entrada do Cantillo, para controlar o jogo e ter um pouco mais a bola. Já era algo que estávamos projetando. Como o Du já tem feito aquela função, nos dá segurança, é um atleta versátil - justificou Fernando Lázaro em entrevista coletiva após o triunfo contra o Mirassol.
De toda forma, a situação é delicada para João, emprestado pelo Porto até o meio do ano, o lateral chegou ao Timão para reencontrar o seu espaço através do futebol brasileiro, o que não aconteceu até aqui.
Crédito: JoãoPedrotemapenasoitominutosjogadospeloTimão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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