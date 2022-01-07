Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ano novo, vida nova: veja quem vai precisar recuperar espaço com Paulo Sousa no Flamengo
futebol

Ano novo, vida nova: veja quem vai precisar recuperar espaço com Paulo Sousa no Flamengo

LANCE! listou cinco jogadores que têm potencial para serem mais úteis ao longo de 2022, agora com o time sob nova direção. Confira abaixo! ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2022 às 18:36

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 18:36

O Flamengo está prestes a iniciar, na prática, a Era Paulo Sousa. Depois de otimizar o tempo com conversas com funcionários do a dia via videoconferência e solicitar a a instalação de um telão próximo aos campos principais do CT, o técnico português terá como um dos próximos passos conhecer todo o elenco. Embora Paulo Sousa tenha dito que "todos os jogadores serão importantes" e pedido para a diretoria evitar negociar atletas antes de conhecê-los, há peças que precisarão recuperar espaço e confiança com a nova comissão técnica.
- Todos (jogadores do elenco chamam a atenção). Todos os jogadores serão muito importantes, a temporada é longa, são muitos jogos. Claro que há muitos jogadores que se destacaram nos últimos anos, vão se destacar essa temporada, mas todos eles serão muito necessários, e o compromisso de todos é o que vai nos levar aos melhores objetivos, que são os objetivos do Flamengo, sempre. Criar emoção em todos os nossos torcedores com vitórias constantes. A cultura da vitória é muito importante - realçou Paulo Sousa, no dia em que foi oficializado como técnico do Flamengo (o contrato é até dezembro de 2023).
O LANCE! separou cinco nomes com potencial para terem mais rodagem do que vêm tendo num histórico recente. Confira abaixo:
Jogou 34 vezes em 2020 e 35, em 2021, mas constantemente volta ao fim da fila quanto à concorrência, que recentemente se acentuou com a chegada de David Luiz, titular absoluto. Com Sousa e agora sem Bruno Viana, Léo Pereira terá uma nova oportunidade para estar à frente de Gustavo Henrique como reserva imediato, quem sabe, e ter mais espaço.
Ao todo, Ramon acumula 38 jogos nos profissionais. Concorre com Renê para ser o reserva imediato do experiente Filipe Luís, porém, no setor, é o que mais possui características ofensivas, o que pode beneficiá-lo nas variações táticas de Paulo Sousa. Antecipadamente, vem treinando no Ninho desde segunda.
A chegada de Paulo Sousa pode ser a virada para Diego, neste que será o seu sétimo ano pelo Fla, sofrer menos lesões e voltar a ser peça-chave na articulação rubro-negra, seja como titular ou como um "12º jogador", como era com Jorge Jesus.
Aos 25 anos, com considerável bagagem europeia e uma pré-temporada eficaz, Kenedy tender a ter a faca e o queijo na mão para brigar efetivamente por vaga entre os 11, sobretudo pela fase oscilante de Everton Ribeiro, o seu concorrente direto.
A ver se Paulo Sousa será o primeiro treinador, desde o início de 2020, a apostar numa formação em que Pedro seja a principal referência, pois talento o camisa 21 já cansou de provar que tem: são 41 gols e dez assistências pelo clube, mesmo com o status de reserva. O treinador, aliás, já destacou que o centroavante terá mais espaço.
Crédito: AlgunsdosjogadoresdissecadospeloL!quepodemtermaisespaçonoFlamengo(Fotos:AlexandreVidal/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados