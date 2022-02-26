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Aniversariante, Manoel comemora vitória do Fluminense e exalta companheiros: 'Estão de parabéns'

Manoel completou 32 anos hoje e foi titular na vitória do Tricolor sobre o rival; Zagueiro elogiou atuação do elenco e da torcida...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 19:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 19:24
Neste sábado, o Fluminense venceu o Vasco por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela nona rodada do Carioca. Já classificados para a semifinal, a comissão técnica optou por utilizar o time alternativo no último clássico da Taça Guanabara. Manoel, que fez aniversário hoje e foi titular na partida, comemorou a vitória que recebeu de presente e enfatizou que a equipe está no caminho certo. - [É uma sensação] muito boa. A gente sabe da força que tem, e quem tem menos oportunidades está entrando e aproveitando. Fico muito feliz, obrigado aos companheiros pela vitória. Foi um belo jogo que a gente fez hoje, mais uma vez. Agora é manter o ritmo, a gente está no caminho certo. É continuar trabalhando forte. O grupo e a torcida estão de parabéns. Terça-feira a gente tem outra guerra, outra decisão para a gente.
O zagueiro ainda falou sobre a disputa pela vaga na equipe principal, e disse que a competição saudável entre os jogadores fortalece o grupo. Ele também aproveitou para parabenizar todo o elenco pela vitória.
- A gente sabe da qualidade dos jogadores de defesa do Fluminense. E estamos cada vez mais levando a concentração, a determinação, e todos estão entrando e se superando. Como eu falei, a gente está no caminho certo. E não é só a defesa, mas o time todo. Todos estão ajudando na hora de jogar e de marcar. Então estão todos de parabéns. > Veja a tabela do Cariocão
Com o resultado, o Fluminense acumula 24 pontos e se isola na liderança do Carioca. Nesta terça, o Tricolor encara o Millonarios, às 21h30, em São Januário. O jogo é válido pela volta da primeira rodada da Libertadores.
Crédito: ManoelfoititularnavitóriadoFluminensesobreoVasco(LucasMerçon/Fluminense

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