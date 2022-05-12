Aniversariante do dia, Victor Hugo celebra primeiro gol pelo Flamengo

A noite de quarta-feira foi mais do que especial para Victor Hugo. No mesmo dia em que completou 18 anos de idade, o atacante formado no Flamengo foi acionado por Paulo Sousa na segunda etapa da partida contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil, e fez o seu primeiro gol pelo time principal, garantindo a vitória por 2 a 0 no Raulino de Oliveira. Na saída do gramado, o camisa 29 relatou a emoção vivida.ATUAÇÕES: Rodrigo Caio divide destaque com autores de gols do Fla!- Feliz demais, emoção muito grande de estar fazendo meu primeiro gol, no dia do meu aniversário, sensação inexplicável. Vou comemorar com a família, que está sempre me apoiando, dando suporte. Está entre os melhores dias da minha vida, com certeza - comentou o garoto do Ninho, em entrevista ao canal Amazon Prime.