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futebol

Aniversariante do dia, Victor Hugo celebra primeiro gol pelo Flamengo

Atacante entrou na etapa final e marcou o segundo gol sobre o Altos-PI...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 22:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 22:38
A noite de quarta-feira foi mais do que especial para Victor Hugo. No mesmo dia em que completou 18 anos de idade, o atacante formado no Flamengo foi acionado por Paulo Sousa na segunda etapa da partida contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil, e fez o seu primeiro gol pelo time principal, garantindo a vitória por 2 a 0 no Raulino de Oliveira. Na saída do gramado, o camisa 29 relatou a emoção vivida.ATUAÇÕES: Rodrigo Caio divide destaque com autores de gols do Fla!- Feliz demais, emoção muito grande de estar fazendo meu primeiro gol, no dia do meu aniversário, sensação inexplicável. Vou comemorar com a família, que está sempre me apoiando, dando suporte. Está entre os melhores dias da minha vida, com certeza - comentou o garoto do Ninho, em entrevista ao canal Amazon Prime.
Além do gol nesta quarta, Victor Hugo já havia entrado e dado assistência para João Gomes no jogo de ida contra o Altos, em Teresina. Dias depois, fez sua estreia na Libertadores, contra o Talleres, na Argentina. A joia do NInho falou sobre a importância do técnico Paulo Sousa neste processo de integração ao time principal.

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