Aniversariante do dia, Hulk marca duas vezes, Galo bate o Bahia e o alvinegro fica na "cola" do Palmeiras

Atlético-MG e Bahia se enfrentaram neste domingo, 25 de julho, no confronto das 11h pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, com dois gols de Hulk e um de Nathan, o alvinegro venceu os baianos por 3 a 0 no Mineirão. Com o triunfo, o sexto seguido do time mineiro no campeonato, o Galo segue como vice-líder, agora com 28, apenas três do líder Palmeiras. Já o Bahia chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer e ocupa a oitava colocação, com 17 pontos. O Tricolor de Aço sofre na defesa. Já foram oito gols nas redes baianas em dois jogos, após derrotas para Flamengo e Atlético. O dia no Mineirão foi do aniversariante Hulk, que completou 35 anos de vida neste domingo. Ele abriu o placar para o alvinegro, consolidou a vitória ao anotar o segundo tento e viu Nathan confirmar a vitória para o alvinegro. Bahia se protege para segurar o Galo O primeiro tempo foi truncado, com poucas chances reais de gol. Mérito do Bahia que fez uma linha defensiva bem compacta, impedindo as articulações alvinegras.
Se a coisa está "trancada", Hulk resolve O aniversariante do dia, 35 anos completados, penetrou na defesa baiana, abriu espaço e de pé direito mandou para o fundo das redes baianas. Galo caminhando firme para a sexta vitória seguida no Brasileirão. Galo agride mais o Bahia, força no ataque e chega ao segundo gol, consolidando a vitória. Hulk marca de novo O atacante alvinegro arrancou pela esquerda, sofreu a falta dentro da área, marcou o segundo tento atleticano na cobrança de pênalti e deixou o alvinegro tranquilo na partida. A equipe mineira já estava atacando mais, com as entradas de Sasha e Tchê Tchê, que ajustaram a saída de bola da equipe, falha no primeiro tempo.
Bahia inoperante no ataque O time baiano tentou apenas uma estratégia: se defender. Porém, o Tricolor de Aço se esqueceu de atacar, permitindo que o Atlético ficasse à vontade no jogo, garantindo os três pontos. Nathan marca o terceiro e confirma os três pontos Após um belo escanteio de Hyoran, a bola sobrou para Nathan, que anotou o terceiro gol alvinegro. Deu Galo no Mineirão. Sexta vitória seguida e firme na "cola" do Palmeiras O triunfo sobre o Bahia foi importante para não deixar o Verdão abrir distância e ficar firme na disputa pelo Brasileirão. O Atlético tem conseguido se manter bem em todas as competições que disputa no momento. Uma alegria para o seu torcedor. Próximos jogos O Galo encara o xará Athletico-PR no domingo, 1º de agosto, às 16h, no Mineirão. Já o Tricolor de Aço terá pela frente o Sport-PE, em Pituaçu, também no domingo, 1º, só que ás 18h15.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG 3 x 0 BAHIA Data: 25 de julho de 2021Horário: 11h (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)Assistentes: Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglésias Silva ( ambos do PI)VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)Cartões amarelos: Dodô (ATL), Rossi (BAH), Mariano (ATL)Cartões vermelhos:Gols: Hulk, aos 12’-1ºT(1-0), Hulk, aos 34’-2ºT(2-0), Nathan, aos 46’-2ºT(3-0) ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Dodô (Réver, aos 24’-2ºT); Allan, Alan Franco (Tchê Tchê-intervalo), Nacho (Hyoran, aos 35’-2ºT) e Zaracho; Dylan Borrero (Eduardo Sasha-intervalo) e Hulk (Nathan, aos 41’-2ºT). BAHIA (Técnico: Dado Cavalcanti)Mateus Teixeira; Nino Paraíba, Germán Conti, Ligger e Matheus Bahia (Juninho Capixaba, aos 39’-2ºT); Jonas (Raniele, aos 40’-2ºT), Patrick de Lucca, Lucas Araújo (Matheus Galdezani, aos 18’-2ºT); Rossi (Oscar Ruiz, aos 29’-2ºT), Rodriguinho (Maycon Douglas, aos 29’-2ºT) e Gilberto.