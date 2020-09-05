Angulo treina no Cruzeiro, mas está impedido de jogar pela Raposa

A proibição de registrar novos jogadores pelo Cruzeiro já teve efeito prático na Toca da Raposa. O clube mineiro conseguiu trazer de volta o atacante Iván Angulo, que foi devolvido ao Palmeiras, mas que não foi aproveitado no time paulista, voltando à Toca da Raposa, não poderá atuar pelo time celeste enquanto a punição imposta pela FIFA perdurar. O Cruzeiro recebeu nova pena da entidade máxima do futebol por não ter quitado o débito de 1.159.786,31 euros , cerca de R$ 7 milhões, com o Zorya, da Ucrânia, pela compra do atacante Willian Bigode, em 2015. O time azul contesta a punição e já busca uma solução par poder voltar a ter novos nomes em seu elenco. Apesar de não poder registrar jogadores, Angulo treinou na Toca da Raposa de forma normal e aguarda a solução do imbróglio para poder ficar à disposição do técnico Enderson Moreira. Angulo ficará emprestado ao Cruzeiro até o fim da Série B. O colombiano de 21 anos fez apenas um jogo com a camisa estrelada, na vitória por 3 a 0 sobre a URT, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro, Mas teve de voltar ao Palmeiras a pedido de Vanderlei Luxemburgo. Sem ser utilizado, pediu para ficar em BH e atuar pelo time mineiro.