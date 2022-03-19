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futebol

Angulo tenta rescisão com o Cruz Azul para reforçar o Santos

Atacante foi indicado ao Peixe pelo técnico argentino Fabián Bustos...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 21:00

Publicado em 18 de Março de 2022 às 21:00

O Santos está negociando a contratação do centroavante Bryan Angulo, equatoriano de 26 anos que atualmente joga no Cruz Azul, do México. A informação inicial foi divulgada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.O jogador foi aprovado pelo técnico Fabián Bustos. No começo de março, o DIÁRIO divulgou que o treinador argentino pediu um centroavante mais alto que Marcos Leonardo, titular da equipe. O Menino da Vila tem 1,74m. Angulo tem 1,82m.
O jogador gostou da ideia de se transferir para o Santos e ficou de facilitar as negociações. Seu contrato com o time mexicano se encerra no final de julho. O atleta discute um possível liberação antecipada para chegar a Vila o mais rápido possível. Com o Alvinegro, alguns detalhes contratuais ainda precisam ser resolvidos.O centroavante começou sua carreira no Rocafuerte, do Equador, e ainda acumula passagens por Emelec, Tijuana e Cruz Azul, seu clube atual. Na temporada, participou de 27 jogos e anotou cinco gols. Foi campeão nos últimos anos da Liga MX, Campeón de Campeones e Taça das Ligas.
Em 2019, o Peixe demonstrou interesse no jogador, ainda com Jorge Sampaoli no comando. O futebol chamou atenção após uma temporada com 31 gols em 45 jogos. Pela Seleção equatoriana, jogou cinco partidas, mas não marcou gols.
Crédito: BryanAngulopodeserreforçodoSantosnaspróximassemanas(Foto:AFP

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