Angulo tenta rescisão com o Cruz Azul para reforçar o Santos

O Santos está negociando a contratação do centroavante Bryan Angulo, equatoriano de 26 anos que atualmente joga no Cruz Azul, do México. A informação inicial foi divulgada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.O jogador foi aprovado pelo técnico Fabián Bustos. No começo de março, o DIÁRIO divulgou que o treinador argentino pediu um centroavante mais alto que Marcos Leonardo, titular da equipe. O Menino da Vila tem 1,74m. Angulo tem 1,82m.

O jogador gostou da ideia de se transferir para o Santos e ficou de facilitar as negociações. Seu contrato com o time mexicano se encerra no final de julho. O atleta discute um possível liberação antecipada para chegar a Vila o mais rápido possível. Com o Alvinegro, alguns detalhes contratuais ainda precisam ser resolvidos.O centroavante começou sua carreira no Rocafuerte, do Equador, e ainda acumula passagens por Emelec, Tijuana e Cruz Azul, seu clube atual. Na temporada, participou de 27 jogos e anotou cinco gols. Foi campeão nos últimos anos da Liga MX, Campeón de Campeones e Taça das Ligas.