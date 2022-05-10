Angulo admite mudar de posição para atuar ao lado de Marcos Leonardo

O atacante Brayan Angulo marcou na vitória do Santos sobre o Cuaibá pelo Brasileiro no último domingo (08). Em coletiva nesta terça-feira, o equatoriano foi questionado sobre sua posição e a disputa saudável com o Marcos Leonardo, que hoje é o centroavante titular da equipe atualmente.- Sempre joguei de 9, mas também também posso jogar de meia e ponta. Minha relação com o Marcos Leonardo é a mesma com todos, sempre na torcida - revelou o jogador, em sua apresentação oficial nesta terça-feira.

Angulo também falou do nível competitivo do futebol brasileiro. Com a vitória do final de semana, o Peixe assumiu a vice-liderança do Brasileirão.- Um torneio muito competitivo. Futebol sul-americano é complicado, mas aqui se joga muito. Nossa equipe está jogando muito bem - afirmou.

O atacante também falou sobre a postura do Peixe fora de casa. A equipe quebrou o tabu de vitórias como visitante com o Bustos na última quinta-feira pela Sul-Americana contra a Universidad Católica.

- Isso é trabalho, são as rotação. Acho que vamos fazer isso com trabalho e a equipe está melhorando - ressaltou.