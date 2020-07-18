Angioni garante Fluminense entre os dez primeiros do Brasileiro: 'Não tenho dúvida'

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Mesmo com a derrota na final do Campeonato Carioca, a expectativa no Fluminense para o restante da temporada é boa. Em entrevista ao canal do jornalista Jorge Nicola, o diretor executivo de futebol do Tricolor, Paulo Angioni, disse ter confiança de que o Flu ficará entre os dez primeiros no Campeonato Brasileiro.

– Pelo que vejo, a maturidade, esse processo que o Fluminense conseguiu de desmistificar o mito nesses três jogos contra o Flamengo. Mostramos a nossa capacidade. Vimos que no terceiro jogo o Fluminense não teve a mesma performance dos dois anteriores por causa daquilo que se reclamou muito, a falta de treinamento. Uma necessidade de jogar jogos seguidos. O Flu não teve a mesma reação no segundo tempo em função de um cansaço físico e, automaticamente, mental, que é o que comanda o corpo - disse Angioni.

- Eu não tenho dúvida (que o Flu ficará entre os dez primeiros). Eu ouço dos jogadores dentro do clube, amadurecidos, que falam, que, com certeza, chegaremos no patamar de cima. Há uma expectativa muito grande entre todos que o Fluminense terá uma posição muito grande nesse Brasileiro e brigará na parte de cima da tabela - completou.O diretor ainda rebateu as críticas ao técnico Odair Hellmann que dizem que ele não gosta de utilizar muito atletas criados nas divisões de base. Angioni afirmou que discorda dessa afirmação e exaltou a criação de joias em Xerém.