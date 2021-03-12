Angioni confirma interesse do Fluminense em Willian Bigode e traça perfil de contratação

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense está no mercado em busca, principalmente, de um atacante de lado e com velocidade para o elenco da temporada 2021. Em entrevista à "Rádio Globo" nesta sexta-feira, o diretor executivo de futebol do clube, Paulo Angioni, confirmou que Willian Bigode, do Palmeiras, interessa ao Flu, mas a negociação é difícil. Além disso, falou sobre Eduardo Sasha, que o Atlético-MG não mostrou interesse em negociar, e David Duarte, em fase de liberação do Goiás.

> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos- Todos os jogadores de boa qualidade são desejados. O problema é que temos que compatibilizar o interesse de todos e acomodar dentro do orçamento. Os três, especialmente os dois atacantes (Sasha e Willian) são de grande expressão no futebol brasileiro e todos interessam. O zagueiro é mais um jogador que se olha porque precisamos ter mais um na composição de cinco zagueiros - explicou Angioni.

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Até o momento, o Fluminense já acertou três contratações, o lateral-direito Samuel Xavier, o volante Wellington e o zagueiro Rafael Ribeiro. Os dois primeiros chegam em definitivo, enquanto o terceiro é por empréstimo junto ao Náutico. O dirigente explicou os motivos para as escolhas e traçou o perfil do novo alvo do mercado: um atacante que possa jogar pelos lados e tenha velocidade.