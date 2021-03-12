Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Angioni confirma interesse do Fluminense em Willian Bigode e traça perfil de contratação
futebol

Angioni confirma interesse do Fluminense em Willian Bigode e traça perfil de contratação

Diretor de futebol afirmou que clube está no mercado em busca de um atacante de velocidade e que jogue pelo lado...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 20:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 20:27
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense está no mercado em busca, principalmente, de um atacante de lado e com velocidade para o elenco da temporada 2021. Em entrevista à "Rádio Globo" nesta sexta-feira, o diretor executivo de futebol do clube, Paulo Angioni, confirmou que Willian Bigode, do Palmeiras, interessa ao Flu, mas a negociação é difícil. Além disso, falou sobre Eduardo Sasha, que o Atlético-MG não mostrou interesse em negociar, e David Duarte, em fase de liberação do Goiás.
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos- Todos os jogadores de boa qualidade são desejados. O problema é que temos que compatibilizar o interesse de todos e acomodar dentro do orçamento. Os três, especialmente os dois atacantes (Sasha e Willian) são de grande expressão no futebol brasileiro e todos interessam. O zagueiro é mais um jogador que se olha porque precisamos ter mais um na composição de cinco zagueiros - explicou Angioni.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA
Até o momento, o Fluminense já acertou três contratações, o lateral-direito Samuel Xavier, o volante Wellington e o zagueiro Rafael Ribeiro. Os dois primeiros chegam em definitivo, enquanto o terceiro é por empréstimo junto ao Náutico. O dirigente explicou os motivos para as escolhas e traçou o perfil do novo alvo do mercado: um atacante que possa jogar pelos lados e tenha velocidade.
- Agora estamos em busca de profissionais mais de finalização. Temos o Samuel e o Fred, mas estamos pensando em mais alguém que também possa fazer essa função e jogar pelo lado, como segundo atacante. É o objetivo da direção, não vamos evitar esforços para ter esse jogador para nos dar conforto nessa parte final do campo - comentou o dirigente, que fez uma breve análise sobre outras posições do elenco.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados