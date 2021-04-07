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futebol

Ângelo se torna o jogador mais jovem a marcar na Copa Libertadores

Com 16 anos, 3 meses e 16 dias, o garoto se tornou o mais jovem jogador a marcar um gol na competição. Foi o primeiro gol dele com a camisa do Peixe...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 00:01

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 00:01
Crédito: Natacha Pisarenko / AFP / POOL
O garoto Ângelo fez história na partidas desta terça-feira, diante do San Lorenzo, na Argentina, pela terceira fase da Copa Libertadores. Com 16 anos, 3 meses e 16 dias, o garoto se tornou o mais jovem jogador a marcar um gol na competição.
O recorde anterior tinha 59 anos e pertencia a Juan Carlos Cárdenas, com 16 anos, 7 meses e 2 dias. O Peixe ainda tem o terceiro mais jovem (Kaiky Fernandes, com 17 anos, 1 mês e 25 dias) e o quarto mais jovem (Rodrygo, com 17 anos, 2 meses e 6 dias).
Ângelo entrou na partida aos 38 minutos do segundo tempo e fez o gol nos acréscimos, após rebote do goleiro Devecchio. Foi o primeiro gol do atacante com a camisa do Santos.
O atacante já havia entrado para a história no ano passado ao estrear diante do Fluminense no Brasileirão e se tornar o segundo mais jovem a vestir a camisa do Santos nos profissionais, com apenas 15 anos.

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