Ângelo se torna o jogador mais jovem a marcar na Copa Libertadores

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O garoto Ângelo fez história na partidas desta terça-feira, diante do San Lorenzo, na Argentina, pela terceira fase da Copa Libertadores. Com 16 anos, 3 meses e 16 dias, o garoto se tornou o mais jovem jogador a marcar um gol na competição.

O recorde anterior tinha 59 anos e pertencia a Juan Carlos Cárdenas, com 16 anos, 7 meses e 2 dias. O Peixe ainda tem o terceiro mais jovem (Kaiky Fernandes, com 17 anos, 1 mês e 25 dias) e o quarto mais jovem (Rodrygo, com 17 anos, 2 meses e 6 dias).

Ângelo entrou na partida aos 38 minutos do segundo tempo e fez o gol nos acréscimos, após rebote do goleiro Devecchio. Foi o primeiro gol do atacante com a camisa do Santos.