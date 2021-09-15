Ângelo se destaca e acirra disputa pela vaga do suspenso Lucas Braga

O atacante Ângelo entrou aos 35 minutos do segundo tempo na derrota em casa do Santos por 1 a 0 para o Athletico Paranaense, resultado que custou a eliminação do Peixe na fase quartas de final da Copa do Brasil, mas o garoto teve bons momentos e entrou na briga por uma vaga na equipe titular do Santos.O Menino da Vila voltou recentemente de um período de treinos e amistosos preparatórios pela Seleção Brasileira Sub-17 contra o Paraguai, em Assunção, de olho no Torneio Sul-Americano. Titular nos dois jogos, ele deu uma assistência em cada partida e teve grandes momentos ao lado de Sávio, do Atlético-MG, e Matheus Nascimento, do Botafogo.
As últimas boas atuações do santista abrem espaço para uma disputa pela vaga de Lucas Braga, que está suspenso e não pode jogar contra o Ceará, no próximo sábado, na Arena Castelão. Outro jogador que briga pela posição é o ponta Marcos Guilherme.Vale lembrar que o técnico Fábio Carille ganhou vários reforços para o duelo contra o Vozão. O goleiro Jandrei, os zagueiros Emiliano Velázquez e Danilo Boza, o lateral-esquerdo Moraes, o meio-campista Camacho e o atacante Léo Baptistão, todos não inscritos na Copa do Brasil, estarão à disposição no Brasileiro.