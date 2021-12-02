Ângelo e Lucas Braga participam de doação de alimentos em Heliópolis

Os atacantes Ângelo e Lucas Braga, do Santos, participaram nesta quinta-feira (2), de uma ação em Heliópolis, na capital paulista. O jogadores estiveram na CUFA, Central Única das Favelas e em parceria com a Kicaldo, patrocinadora oficial do clube, doaram 4 toneladas de feijão, que foram distribuídas para as famílias cadastradas no Mães da Favela. O projeto tem como objetivo arrecadar e distribuir alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade.- Além da sensação de prazer de contemplar a mãe que está sofrendo com essa pandemia, a gente poder contar com a presença ilustre de jogadores do Santos, eleva a autoestima dessa mãe. Ela se sente valorizada, porque se sente acolhida e se sente carinhosamente contemplada com essas ações. É importante para as empresas, para a CUFA, mas principalmente para as mães que recebem, além da alimentação, essas visitas em uma favela com 220 mil habitantes. Muito obrigado ao Santos Futebol Clube em nome da CUFA e dessas famílias. Um ato humanitário, um ato de amor ao próximo - afirmou Marcivan Barreto, presidente da CUFA São Paulo.

Os jogadores do Santos, que colocaram a mão na massa e ajudaram a carregar as caixas com as doações, ficaram emocionados com o convite.

- É muito importante e uma imensa satisfação estar aqui e ajudar as pessoas que tanto necessitam, as mães, as crianças. São ações que podem mudar vidas. Um futuro médico, uma futura professora, um futuro jogador. É gratificante demais - disse o atacante Ângelo.- É uma sensação maravilhosa, de dever cumprido. Eu me emociono bastante por ver a quantidade de histórias contadas, tanto nos projetos da CUFA, como na ajuda com os alimentos. Lá na frente fará a toda a diferença. Estou muito contente de participar dessa ação - comentou o atacante Lucas Braga.

Mauricio Bortolanza, Diretor de Novos Negócios da Kicaldo, empresa líder no mercado de feijão no Brasil, afirmou:

- Já doamos cerca de 15 toneladas para a CUFA. Em todo o Brasil foram 120 toneladas para diversas ONGs desde o início da pandemia. É um pequeno gesto perto da grande necessidade da população brasileira. Estamos muito felizes em poder ajudar.