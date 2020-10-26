Ângelo celebra estreia e marca pelo Santos: 'Dia mais feliz da minha vida'

– Só tenho a agradecer a Deus por tudo o que e feito em minha vida. E graças a minha família e amigos, todos os treinadores que passaram na minha vida e ao Santos, por tudo que vem proporcionado, mais um sonho foi realizado. Honrarei a camisa do Santos e prometo continuar em busca de mais realizações – escreveu o garoto em seu Instagram. Com a camisa 27, Ângelo entrou em campo aos 14 minutos da etapa final, no lugar de Lucas Braga, para dar velocidade ao lado do campo, e se tornou o segundo jogador mais novo a iniciar a sua trajetória com a camisa santista, superando a marca do Rei Pelé e ficando atrás apenas de Coutinho. O Menino da Vila completará 16 anos no dia 21 de dezembro e, portanto, estreou pelo Peixe com 15 anos, 10 meses e quatro dias, 11 a menos que o Atleta do Século que fez o seu primeiro jogo pelo Alvinegro com 15 anos, 10 meses e 15 dias.