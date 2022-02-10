  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Anelka comenta futuro de Mbappé e diz: 'Se ele quisesse ficar em Paris, julgo que já teria renovado'
Anelka comenta futuro de Mbappé e diz: 'Se ele quisesse ficar em Paris, julgo que já teria renovado'

O ex-atacante da Seleção Francesa frisou que não tem 'nenhuma bola de cristal' para saber do futuro de Mbappé, mas acredita que ele jogará no Real Madrid na próxima temporada...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 15:03

O futuro de Mbappé segue indefinido, e as especulações e palpites sobre seu futuro continuam. Nesse sentido, Anelka, ex-jogador da seleção francesa, foi questionado sobre o destino do atacante do PSG durante entrevista ao canal RMC Sport. O ex-atleta frisou que não sabe o que se passa pela cabeça de Mbappé, mas acredita que se ele quisesse continuar no Paris Saint-Germain, já teria renovado o contrato. Por isso, Anelka acha que o camisa 10 da França jogará no Real Madrid na próxima temporada.> De Michael Jackson a Lady Gaga: shows icônicos do intervalo do Super Bowl- Não tenho nenhuma bola de cristal, porém, de uma forma geral quando um jogador quer sair livre, sai. Se ele quisesse ficar em Paris, julgo que já teria renovado. Por isso, acho que ele estará no Real Madrid na próxima temporada. Ele vai querer fazer a diferença para deixar o PSG em grande estilo, mas a verdade é que não sei o que se passa na cabeça dele - disse Anelka.
Vale lembrar que Anelka não é o único ex-jogador que acredita que Mbappé possa jogar no Real Madrid a partir da próxima temporada, Em janeiro, Fernando Morientes, em entrevista à Rádio RMC, afirmou que o atacante será jogador dos Merengues (clique aqui e relembre).
Mbappé tem vínculo com o Paris Saint-Germain até o meio deste ano, mas ainda não renovou com o clube francês. Dessa forma, ele está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe.
Mbappé está livre para assinar contrato com qualquer equipe

