Andrey Santos estreia como titular em São Januário e eleva qualidade de passe na saída de bola do Vasco

O Vasco conquistou a primeira vitória na Série B do Brasileirão ao bater a Ponte Preta por 1 a 0, em São Januário. O triunfo ficou marcado para um jovem jogador da base do clube: Andrey Santos. O meio-campista atuou pela primeira vez como titular do Cruz-Maltino e teve uma grande atuação enchendo os olhos da torcida nas arquibancadas.Na zona mista, o jovem agradeceu a Deus pela oportunidade, não escondeu a emoção, e afirmou ser a realização de um sonho atuar com a Cruz de Malta no peito. E o primeiro jogo como titular aconteceu logo na Colina Histórica, onde ainda não havia tido a oportunidade de atuar no time de cima.

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– Em primeiro lugar, além de agradecer a Deus, gostaria de agradecer ao grupo todo, que está bastante unido e vem me ajudando muito desde que voltei da Copinha. É um privilégio e uma honra representar essa camisa do Vasco. Estou aqui desde seis anos de idade, passei por todas categorias, São Januário é minha casa. É um sonho realizado começar um jogo como titular e sair com a vitória. Não podia ser melhor. Foi um jogo especial – disse.

Ao atuar ao lado de Yuri Lara, Andrey deu qualidade à saída de bola da equipe com bom passe e visão de jogo. Aos 30 do primeiro tempo, o camisa 16 esticou um bola, na medida, para Gabriel Pec, que rolou para Figueiredo. O atacante teve a chance de finalizar na pequena área, mas acertou o goleiro Caíque França.

Andrey Santos também comentou sobre a relação com os jogadores mais experientes do elenco e a pressão que os mais jovens podem sentir ao terem a oportunidade entre os profissionais.

- Me apoiaram muito, me deram muita confiança e, como o grupo é unido, me senti bastante à vontade desde o início da minha trajetória no profissional. Agora é focar e ir atrás dos nossos objetivos - destacou, e emendou:

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- Desde pequeno, quando se escolhe essa profissão, a gente assume o risco e sabe que vai ter pressão. Acho que a gente tem que desfrutar. Se tem pressão é porque o Vasco é muito grande. Sabemos lidar com a pressão e agora é manter os pés no chão e focado - revelou o jovem.

O desempenho chamou atenção não só da torcida como também do técnico Zé Ricardo. Em entrevista coletiva após o triunfo sobre a Macaca, o comandante cruz-maltino teceu muitos elogios e disse que o jovem tem um futuro brilhante pela frente.

– O Andrey tem um potencial muito grande, parte da história do Vasco na base. Tem uma visão muito além do setor onde a bola está. Faz uma leitura muito clara de posicionamento, tem atributos técnicos. Tem que pegar o timing do profissional. Começou travado, mas ganhou confiança. Vamos com cuidado. Hoje, pela situação dos primeiros jogos, precisávamos vencer e corremos o risco. É um menino que vai dar muito retorno ao Vasco, pois tem cabeça boa e muita qualidade – declarou Zé Ricardo.

Andrey é o jogador mais jovem a atuar pelo Vasco no Século XXI

Cabe salientar que Andrey Santos, apesar de muito jovem, já alcançou marcas importantes na carreira. Ele já foi convocado por todas as categorias de base da Seleção Brasileira e soma títulos pelo Cruz-Maltino como: a Copa do Brasil sub-20, em 2020. Além disso, o menino é o jogador mais jovem a atuar pelo Vasco no Século XXI.

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Esse feito foi alcançado no duelo contra o Volta Redonda, dia seis de março de 2021, no Estádio Raulino de Oliveira, na cidade do aço. Naquela partida, o jovem entrou na etapa final e fez sua estreia entre os profissionais do clube carioca. Com isso, desbancou nomes como Talles Magno, Paulinho e Philippe Coutinho.