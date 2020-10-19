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Andrey Lopes explica escalação com cinco meias: ‘Tentei criar superioridade numérica pelo meio’

Palmeiras iniciou a partida contra o Fortaleza com cinco atletas no setor e nenhum atleta de velocidade aberto pelas pontas. Verdão perdeu a quarta seguida no Brasileirão...

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 08:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2020 às 08:36
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O treinador interino do Palmeiras, Andrey Lopes, concedeu uma entrevista coletiva após a derrota, por dois a zero, para o Fortaleza e explicou a escalação inicial da equipe, que contava com cinco meio-campistas e nenhum ponta:
– A estratégia inicial era criar uma situação pelo meio. O Rogério trabalha com lateral e ponta abertos, então tentei criar superioridade numérica pelo meio. Sobre a entrada do Wesley e Veron, se era pra buscar o resultado ou porque não deu certo, as duas coisas são as mesmas. A gente perdeu o primeiro tempo por 2 a 0 e eu tive que mudar a estratégia inicial. Acrescentei eles pelo lado de campo pra dobrar com os laterais e foi isso. A estratégia, assim como ano passado, quando fiquei como interino, foi uma estratégia diferente, como contra o Goiás, quando fiquei sem um centroavante, povoando mais o meio… era essa a estratégia que deu pra montar.Vanderlei Luxemburgo. O nome de Miguel Ángel Ramírez é a prioridade da alta cúpula alviverde e o espanhol foi convencido pelo projeto apresentado pelo diretor de futebol Anderson Barros. Sendo assim, há a expectativa de um acerto já nesta semana.
O maior campeão nacional entra em campo novamente na próxima quarta-feira (21) às 21h30 (horário de Brasília), enfrentando o Tigre, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

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