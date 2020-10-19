Andrey Lopes explica escalação com cinco meias: ‘Tentei criar superioridade numérica pelo meio’

– A estratégia inicial era criar uma situação pelo meio. O Rogério trabalha com lateral e ponta abertos, então tentei criar superioridade numérica pelo meio. Sobre a entrada do Wesley e Veron, se era pra buscar o resultado ou porque não deu certo, as duas coisas são as mesmas. A gente perdeu o primeiro tempo por 2 a 0 e eu tive que mudar a estratégia inicial. Acrescentei eles pelo lado de campo pra dobrar com os laterais e foi isso. A estratégia, assim como ano passado, quando fiquei como interino, foi uma estratégia diferente, como contra o Goiás, quando fiquei sem um centroavante, povoando mais o meio… era essa a estratégia que deu pra montar.Vanderlei Luxemburgo. O nome de Miguel Ángel Ramírez é a prioridade da alta cúpula alviverde e o espanhol foi convencido pelo projeto apresentado pelo diretor de futebol Anderson Barros. Sendo assim, há a expectativa de um acerto já nesta semana.