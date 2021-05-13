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Andrey fala sobre a preparação do Vasco para a decisão: 'O professor tem extraído o máximo de todos'

Em entrevista à VascoTV, volante destaca a importância dos dois duelos para a reta final de preparação da equipe visando a estreia na Série B e diz que time vai em busca do título...
LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 19:12

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 19:12

Crédito: Cria das categorias de base do Vasco, Andrey subiu de produção com a chegada de Cabo (Rafael Ribeiro/Vasco
Antes da estreia na Série B, o Vasco treina forte, no CT do Almirante, de olho na final da Taça Rio diante do Botafogo. A partida será realizada no próximo domingo, às 11h05, no Nilton Santos, como uma forma de preparação de ambas as equipes para a competição nacional. Em entrevista à VascoTV, o volante Andrey falou sobre a decisão e disse que o Cruz-Maltino irá em busca do título.
> Confira a classificação do Campeonato Brasileiro - Série B. - É uma grande oportunidade. esses dois jogos são importantes para ambas as equipes. É uma preparação de luxo que os dois estão tendo. A gente tem que entrar focado. Independente de ser preparação, nós temos que nos acostumar a conquistar. Esse jogo vale título! Estamos trabalhando muito, focados. O professor tem extraído o máximo de todos. Na parte física, técnica e tática. Tenho certeza que estamos muito preparados - disse o meio-campista.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Com a chegada de Marcelo Cabo ao comando técnico do Vasco, o volante Andrey subiu de produção e tem se firmado como titular. O camisa 6 ganho uma disputa com Bruno Gomes, e tem atuado ao lado do jovem Matías Galarza e de Marquinhos Gabriel no meio de campo cruz-maltino.
Recentemente, o comandante disse que já tem a espinha dorsal da equipe em mente e elogiou o setor, que tem dado sustentação na marcação e se destacado nas transições ofensivas.
Apesar desta edição da Taça Rio ter sido um mata-mata disputado do 5º ao 8º colocado do Campeonato Carioca, outros fatores estão em jogo. A competição premiará em um R$ 1 milhão o vencedor, e será importante na preparação de ambas as equipes.
> Garçons da Colina! Veja os jogadores que mais deram assistência aos gols de Cano pelo Vasco
Vale destacar que o jogo de volta (22/5), em São Januário, será às 15h. Há vantagem de saldo de gols, mas não de pontos para o melhor classificado na Taça Guanabara. Na semana seguinte, o Vasco estreia pela Série B do Campeonato Brasileiro também na Colina Histórica, às 11h, dia 29, sábado. Confira os dez primeiros jogos do Cruz-Maltino ao clicar aqui.

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