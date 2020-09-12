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futebol

Andrey e Vinicius podem desfalcar Vasco. Graça e Benítez retornam

Volante e atacante do Cruz-Maltino fizeram exames médicos para lesões musculares e aguardam resultado enquanto zagueiro e meia voltam ao time após ausências...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 19:05

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 19:05
Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
O Vasco segue sofrendo com desfalques noCampeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino volta a campo na competição, neste domingo, às 20h30, quando faz o clássico com o Botafogo, no Nilton Santos, pela 10ª rodada. Com casos de Covid-19, lesões, suspensões e jogadores poupados, o técnico Ramon Menezes deve ter até oito nomes fora dos relacionados para a partida. A boa notícia é o retorno dos titulares Ricardo Graça e Martin Benítez.
Para o duelo com o Alvinegro, o meia Bruno Gomes terá de cumprir suspensão depois de ser expulso contra o Atlético-GO. O volante Andrey, com dores no adutor da coxa direita e Vinicius, com problemas na panturrilha esquerda aguardam resultados de exames médicos. O mais provável, no entanto, é que não sejam utilizados para evitar maiores problemas.
O capitão Leandro Castan, ausente das últimas três partidas por desgaste muscular, por recomendação da fisiologia é dúvida. Assim como no caso dos companheiros, deve ser novamente poupado para evitar uma lesão mais grave. O volante Juninho, com estiramento na coxa esquerda, também deve ter a ausência recomendada pelo departamento médico.
O mais cotado para a vaga de Andrey era o volante Carlinhos, mas ele deixou o treino deste sábado com dores e será avaliado até momentos antes do jogo. Completam a lista de desfalques o atacante Guilherme Parede e o goleiro Lucão, que ainda cumprem a quarentena de dez dias recomendada pela CBF para casos positivos de Covid-19.
De positivo, Ramon terá o retorno de dois titulares. O zagueiro Ricardo Graça, que também cumpria isolamento pelo coronavírus e o meia Martin Benítez, poupado por desgaste na rodada anterior. Além deles, os zagueiros Werley e Breno podem ser relacionados para o banco.
Confirmada a ausência de Carlinhos, Fellipe Bastos e Marcos Junior devem ser os escolhidos para o meio-campo, enquanto Ygor Catatau deve formar o trio de ataque com Germán Cano e Talles Magno.Provável escalação do Vasco:
Fernando Miguel; Yago Pikachu, Miranda, Ricardo Graça (Marcelo Alves) e Henrique; Fellipe Bastos, Marcos Junior (Andrey ou Carlinhos) e Martin Benítez; Ygor Catatau (Vinícius ou Bruno César), Germán Cano e Talles Magno.

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