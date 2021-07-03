Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Andrey comemora resultado mas admite desempenho abaixo do esperado: 'Fazer atuações melhores’
futebol

Andrey comemora resultado mas admite desempenho abaixo do esperado: 'Fazer atuações melhores’

Volante comentou que equipe está em constante evolução, mas precisa corrigir os erros e conquistar sequências de vitórias...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 19:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2021 às 19:25
Crédito: Rafael Ribeiro/ Vasco
O Vasco venceu o Confiança por 1 a 0 neste sábado, em São Januário. A partida, válida pela nona rodada da Série B do Brasileirão, foi marcada pelo gol de MT após jogada iniciada por Gabriel Pec. O volante Andrey, o jogador com mais tempo de casa no elenco, comentou a atuação cruz-maltina neste início de campanha e ressaltou que o time precisa melhorar. - A gente sabe que está devendo um pouco na atuação na Série B, mas creio que a equipe está em constante evolução. Essa vitória vai servir muito para dar confiança à equipe. A gente se cobra muito dentro do vestiário porque sabe que pode dar mais, que a gente tem que controlar, tem que ser protagonista nessa Série B. Tenho certeza que cada um vai botar a cabeça no travesseiro, pensar o que tem que melhorar para a gente, enfim, engrenar e conseguir sequências de vitórias e fazer atuações melhores - afirmou.
Com a vitória, o clube acumula 13 pontos e está cada vez mais perto do grupo de acesso para a Série A. Na próxima sexta-feira (9), o Vasco encara o Sampaio Corrêa, às 19h, em São Januário. O jogo será transmitido pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados