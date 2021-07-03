Andrey comemora resultado mas admite desempenho abaixo do esperado: 'Fazer atuações melhores’

O Vasco venceu o Confiança por 1 a 0 neste sábado, em São Januário. A partida, válida pela nona rodada da Série B do Brasileirão, foi marcada pelo gol de MT após jogada iniciada por Gabriel Pec. O volante Andrey, o jogador com mais tempo de casa no elenco, comentou a atuação cruz-maltina neste início de campanha e ressaltou que o time precisa melhorar. - A gente sabe que está devendo um pouco na atuação na Série B, mas creio que a equipe está em constante evolução. Essa vitória vai servir muito para dar confiança à equipe. A gente se cobra muito dentro do vestiário porque sabe que pode dar mais, que a gente tem que controlar, tem que ser protagonista nessa Série B. Tenho certeza que cada um vai botar a cabeça no travesseiro, pensar o que tem que melhorar para a gente, enfim, engrenar e conseguir sequências de vitórias e fazer atuações melhores - afirmou.