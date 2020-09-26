AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Andrey , Benitez e Graça desfalcam o Vasco contra o RB Bragantino

Jogadores estão aos cuidados do Departamento Médico do Cruz-Maltino e não entram em campo neste domingo, às 11h, em São Januário pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 17:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2020 às 17:54
Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
O Vasco terá baixas importantes para a partida contra o Bragantino, neste domingo, às 11h, em São Januário. O clube divulgou comunicado na véspera da partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro para informar que os meias Andrey e Benítez e o zagueiro Ricardo Graça estão vetados pelo Departamento Médico do clube.
Graça já havia ficado fora da última partidas contra o Botafogo pela Copa do Brasil e segue afastado para tratar um edema muscular na coxa direita. Andrey e Benítez também têm lesões similares. O Cruz-Maltino não divulgou o tempo estimado de tratamento para cada atleta.
No meio-campo, a tendência é que o técnico Ramon Menezes escale Marcos Júnior e Carlinho, na zaga Miranda deve ser mantido na equipe titular ao lado de Leandro Castan.
A boa notícia é o retorno do volante Juninho, recuperado de um problema médico, que volta a figurar entre os nomes disponíveis. Pikachu e Fellipe Bastos, muito criticados pelas atuações ruins recentes podem perder a vaga na equipe.
Ramon também volta a comandar o Vasco na beira do gramado depois de cumprir os dez dias de quarentena obrigatória por ter sido diagnosticado com Covid-19.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de A Gazeta
Doce de leite de João Neiva é eleito o melhor do ES em concurso nacional
Imagem de destaque
Fifa está indo longe demais com projeto de 'vender a Copa do Mundo'?
Homem de 57 anos agrediu a ex-namorada com tapas e ainda realizou ameaças de morte
Ex-namorado invade casa e agride costureira em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados