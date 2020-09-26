Andrey , Benitez e Graça desfalcam o Vasco contra o RB Bragantino

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

O Vasco terá baixas importantes para a partida contra o Bragantino, neste domingo, às 11h, em São Januário. O clube divulgou comunicado na véspera da partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro para informar que os meias Andrey e Benítez e o zagueiro Ricardo Graça estão vetados pelo Departamento Médico do clube.

Graça já havia ficado fora da última partidas contra o Botafogo pela Copa do Brasil e segue afastado para tratar um edema muscular na coxa direita. Andrey e Benítez também têm lesões similares. O Cruz-Maltino não divulgou o tempo estimado de tratamento para cada atleta.

No meio-campo, a tendência é que o técnico Ramon Menezes escale Marcos Júnior e Carlinho, na zaga Miranda deve ser mantido na equipe titular ao lado de Leandro Castan.

A boa notícia é o retorno do volante Juninho, recuperado de um problema médico, que volta a figurar entre os nomes disponíveis. Pikachu e Fellipe Bastos, muito criticados pelas atuações ruins recentes podem perder a vaga na equipe.