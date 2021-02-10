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futebol

Andrés Rueda admite atrasos nos salários do Santos

Jogadores ainda não receberam os salários de janeiro, mas presidente promete quitar valores em breve e reforça diálogo frequente com o elenco...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 16:32

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 16:32

Crédito: Andrés Rueda sofre com os problemas financeiros do Santos (Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC
Problemas com pagamento de salários têm sido algo comum dentro do Santos nos últimos anos. A situação se agravou com a queda de receitas por conta da Pandemia do Coronavírus e a nova gestão, de Andres Rueda, também tem sofrido com isso. O mandatário falou sobre o assunto em entrevista ao site Terceiro Tempo.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Para ser bem preciso, estamos atrasados três dias em relação ao salário de janeiro, que deveria ter sido pago no último dia 5 de fevereiro. Mas vamos quitar. E também ainda não pagamos a premiação pela classificação à semifinal da Copa libertadores da América. Mas mantemos diálogo constante com os jogadores e a comissão técnica sobre estas questões - afirmou o presidente.
A ideia de estar mantendo o diálogo com os atletas foca em evitar que a discussão vire algo público. Na antiga gestão, de José Carlos Peres, jogadores cobravam o presidente até em entrevistas depois do jogo, justamente por atrasos salariais.Neste ano, já com Rueda presidente, Cuca e Marinho chegaram a reclamar até depois da vitória contra o Boca Juniors, que valeu vaga na final da Copa Libertadores. Em entrevista recente ao LANCE!/DIÁRIO, o mandatário afirmou que pendências mais antigas já foram resolvidas.

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