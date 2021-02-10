Andrés Rueda admite atrasos nos salários do Santos

Crédito: Andrés Rueda sofre com os problemas financeiros do Santos (Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC

Problemas com pagamento de salários têm sido algo comum dentro do Santos nos últimos anos. A situação se agravou com a queda de receitas por conta da Pandemia do Coronavírus e a nova gestão, de Andres Rueda, também tem sofrido com isso. O mandatário falou sobre o assunto em entrevista ao site Terceiro Tempo.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Para ser bem preciso, estamos atrasados três dias em relação ao salário de janeiro, que deveria ter sido pago no último dia 5 de fevereiro. Mas vamos quitar. E também ainda não pagamos a premiação pela classificação à semifinal da Copa libertadores da América. Mas mantemos diálogo constante com os jogadores e a comissão técnica sobre estas questões - afirmou o presidente.