Andrés ironiza trabalho de Jorge Jesus no Fla: 'Idolatram muito ele'

- Ganhou dois campeonatos. Fez uma grande campanha durante quatro meses, mas eu queria que ele continuasse porque vocês idolatram muito ele. Está de parabéns, fez um grande trabalho, ganhou o campeonato, mas no Brasil tem que ver a temporada durante um ano, um ano e meio. Em quatro meses, o time encaixa e vai. Depois, as coisas ficam difíceis. Quiseram que ele saísse daqui como herói, como um ídolo. É um grande treinador, mas os treinadores brasileiros não devem nada a ele - pontuou Andrés.Contratado no meio do ano passado pelo Rubro-negro, Jorge Jesus foi o treinador do Flamengo em 57 oportunidades. Ao todo, foram 43 vitórias, 10 empates e apenas quatro derrotas. O português também conquistou cinco títulos. Além do Brasileirão e Libertadores na última temporada, Jesus faturou a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca e a Recopa Sul-Americana no início de 2020.