Andrés diz que eliminação no Paulista seria 'vergonha' e não mostra preocupação com o São Paulo

Crédito: Daniel Vorley/AGIF

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, concedeu entrevista coletiva na manhã deste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava. Um dos assuntos mais comentados do bate-papo com os jornalistas foi o duelo com o Oeste em Barueri, neste domingo, às 16h, em jogo decisivo pela classificação para as quartas de final do Paulistão.

Dependendo do São Paulo para saber o futuro do Corinthians na competição, Andrés Sanches afirmou não se preocupar com o Tricolor e reforçou que o Timão, primeiro, precisa fazer a sua parte dentro de campo.

- Eu posso falar pelo Corinthians, estamos preocupados em ganhar nosso jogo. Faz parte do folclore do futebol. Não tem nada a ver com o São Paulo. O São Paulo pode colocar o sub-15, sub-20, sub-30. Temos de nos preocupar em fazer o nosso jogo, tentar ganhar. O Oeste vai dar a vida e temos de dar a vida mais ainda - afirmou Andrés.

O presidente ainda admitiu ser uma vergonha uma eliminação do Corinthians logo na primeira fase da competição estadual. Vale lembrar que o Timão é o atual tricampeão da competição, vencendo em 2017, 2018 e 2019.