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Andrés diz que eliminação no Paulista seria 'vergonha' e não mostra preocupação com o São Paulo

Presidente do Corinthians concedeu entrevista coletiva neste sábado e comentou sobre a fase da equipe. Timão precisa vencer e torcer para o rival não perder para o Guarani...
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Publicado em 

25 jul 2020 às 15:15

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 15:15

Crédito: Daniel Vorley/AGIF
O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, concedeu entrevista coletiva na manhã deste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava. Um dos assuntos mais comentados do bate-papo com os jornalistas foi o duelo com o Oeste em Barueri, neste domingo, às 16h, em jogo decisivo pela classificação para as quartas de final do Paulistão.
Dependendo do São Paulo para saber o futuro do Corinthians na competição, Andrés Sanches afirmou não se preocupar com o Tricolor e reforçou que o Timão, primeiro, precisa fazer a sua parte dentro de campo.
- Eu posso falar pelo Corinthians, estamos preocupados em ganhar nosso jogo. Faz parte do folclore do futebol. Não tem nada a ver com o São Paulo. O São Paulo pode colocar o sub-15, sub-20, sub-30. Temos de nos preocupar em fazer o nosso jogo, tentar ganhar. O Oeste vai dar a vida e temos de dar a vida mais ainda - afirmou Andrés.
O presidente ainda admitiu ser uma vergonha uma eliminação do Corinthians logo na primeira fase da competição estadual. Vale lembrar que o Timão é o atual tricampeão da competição, vencendo em 2017, 2018 e 2019.
- Quando foi dormir na quinta-feira estava em um país, na sexta acordei em outro país. Já era o time a ser batido e vai ser campeão. Sabemos da nossa responsabilidade. É muito feio o Corinthians não se classificar. Ficar fora na primeira fase é uma vergonha, mas não será a primeira nem a última vez. Estamos trabalhando para fazer nossa obrigação - finalizou.

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