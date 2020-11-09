Andrés diz que Araos só deixaria o Corinthians por 5 milhões de dólares

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta segunda-feira, o El Gráfico, do Chile, noticiou um possível interesse da Universidad Católica-CHI na contratação de Angelo Araos, do Corinthians. No entanto, em contato com presidente Andrés Sanchez, o veículo chileno ouviu que o meia só sai se for uma transferência em definitivo, por 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 27 milhões na cotação atual).Araos, Roni e Michel Macedo foram os únicos jogadores à disposição no elenco que ainda não tiveram chance com Vagner Mancini. Mesmo assim, o treinador disse que conta com o chileno e afirmou que ele esteve cotado para ser titular diante do Atlético-GO, no empate do último sábado, em 1 a 1, em Goiânia.

- É óbvio que eu tenho vários atletas em mãos, somente o Araos ainda não teve oportunidade de jogar, mas é um atleta que estava cotado para jogar hoje, então eu tenho que mexer as peças certas. A escalação depende muito do estado atlético do jogador - declarou Mancini em entrevista coletiva.

Mesmo assim, Araos deve continuar no Corinthians, no que depender da vontade do presidente Andrés Sanchez. Segundo o El Gráfico, a Universidad Católica-CHI teria interesse em solicitar o empréstimo do meia, mas como disse o mandatário corintiano, não é algo que agrade a cúpula alvinegra, que só aceitaria negociar o jovem em definitivo por 5 milhões de dólares.

- Não existe oferta de empréstimo - disse Andrés ao veículo chileno.