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futebol

Andrés dispara contra Carille, mas mantém mistério sobre polêmica

Em entrevista ao Fox Sports, presidente do Corinthians fez duras críticas a Fábio Carille, mas não deixou claro qual é o problema entre ambos...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 14:00

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2020 às 14:00
Crédito: Presidente do Corinthians deu uma declaração forte sobre o ex-treinador do Timão (Reproduçãp/Corinthians TV
A relação entre Andrés Sanchez, atual presidente do Corinthians, e o técnico Fábio Carille não é nada boa. Campeão brasileiro com o Timão, em 2017, o atual treinador do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, não deixou uma boa impressão no clube do Parque São Jorge após suas duas passagens por lá. Em entrevista concedida ao programa 'Aqui com o Benja', da Fox Sports, o presidente do Corinthians fez críticas a Carille e demonstrou que a relação entre eles não era saudável. Apesar da declaração forte, o cartola optou por manter segredo e não revelar o motivo do desentendimento entre eles.
- Se eu abrir a boca por que ele saiu, ele nunca mais trabalha no futebol. Ele sabe onde errou. Mas o tempo vai dizer, qualquer dia eu falo a verdade para todo mundo saber quem ele é - explicou Andrés, deixando a dúvida no ar.Campeão do Campeonato Paulista e Brasileiro em seu ano de estreia, Fábio Carille foi assistente de Mano Menezes e Tite no Corinthians antes de ser efetivado como treinador. De acordo com a Andrés, a chance de treinar a equipe profissional do clube do Parque São Jorge foi possível por conta de sua influência nos bastidores do Timão.
– Sou o cara que mais ajudou ele, o cara que brigou para colocar ele de treinador, mas as pessoas mudam quando têm 10 milhões na conta. E ele mudou muito para o mal. Não quero falar agora o que penso, mas qualquer hora vou ter que falar. Ninguém é santo nessa história, ele sabe onde errou - finalizou o cartola.

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