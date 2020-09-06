Andrés dispara contra Carille, mas mantém mistério sobre polêmica

Crédito: Presidente do Corinthians deu uma declaração forte sobre o ex-treinador do Timão (Reproduçãp/Corinthians TV

A relação entre Andrés Sanchez, atual presidente do Corinthians, e o técnico Fábio Carille não é nada boa. Campeão brasileiro com o Timão, em 2017, o atual treinador do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, não deixou uma boa impressão no clube do Parque São Jorge após suas duas passagens por lá. Em entrevista concedida ao programa 'Aqui com o Benja', da Fox Sports, o presidente do Corinthians fez críticas a Carille e demonstrou que a relação entre eles não era saudável. Apesar da declaração forte, o cartola optou por manter segredo e não revelar o motivo do desentendimento entre eles.

- Se eu abrir a boca por que ele saiu, ele nunca mais trabalha no futebol. Ele sabe onde errou. Mas o tempo vai dizer, qualquer dia eu falo a verdade para todo mundo saber quem ele é - explicou Andrés, deixando a dúvida no ar.Campeão do Campeonato Paulista e Brasileiro em seu ano de estreia, Fábio Carille foi assistente de Mano Menezes e Tite no Corinthians antes de ser efetivado como treinador. De acordo com a Andrés, a chance de treinar a equipe profissional do clube do Parque São Jorge foi possível por conta de sua influência nos bastidores do Timão.