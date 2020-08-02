Andrés comemora classificação do Corinthians e ironiza: 'Vai ter gente com dificuldade de explicar'

Crédito: Peter Leone/O Fotográfico/Lancepress!

A exemplo do que fez na última quinta-feira, após a vitória do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino, Andrés Sanchez voltou a usar suas redes sociais para ironizar os críticos do clube. Desta vez a motivação foi o triunfo sobre o Mirassol, neste domingo, que garantiu vaga em mais uma decisão do Paulistão.Logo após a vitória por 1 a 0, na Arena, o mandatário corintiano usou seu perfil oficial no Twitter para cutucar aqueles que não acreditaram no Timão para este campeonato estadual. Segundo ele, haverá dificuldade para algumas pessoas explicarem a chegada do Alvinegro nesta final do Campeonato Paulista.

- Mais uma vez Corinthians na final. Vai ter gente com dificuldade de explicar por aí amanhã. Um dia vão entender que o Corinthians não se explica, se sente. Parabéns pro time, pra comissão e pra quem acreditou - postou o mandatário. Na última quinta-feira, Andrés já havia se manifestado de forma irônica após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, que era considerado favorito nas quartas de final. Mesmo assim, o Timão superou o rival que tinha a melhor campanha da competição e triunfou por 2 a 0, no Morumbi, rumo à semifinal.

- Quinta força. Disseram até que ia ser rebaixado. Agora estamos aí, time encaixando e a camisa pesando. Faltam três jogos - provocou o corintiano. Vale lembrar que na volta da paralisação o Corinthians tinha uma situação delicada no Paulistão, com alto risco de eliminação e sem se livrar da chance de rebaixamento. Era necessária uma combinação de resultados difícil, em que o Timão teria que vencer seus dois jogos e o Guarani não pontuar nessas duas rodadas. Foi exatamente o que aconteceu, e agora está na final estadual.