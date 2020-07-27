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Andrés anuncia que Jô será inscrito pelo Corinthians nesta segunda-feira

Presidente do Timão utilizou seu perfil no Twitter para dizer que após dias de negociação o clube poderá regularizar a situação do atacante e, consequentemente, utilizá-lo no Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 13:31

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 13:31

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Após o Corinthians anunciar que Boselli ficará fora das atividades por tempo indeterminado, Andrés Sanchez tratou de anunciar rapidamente, por meio de seu Twiiter, o substituto do argentino, mas não se trata de um novo reforço, e sim da regularização de Jô para a disputa das próximas fases do Paulistão. Andrés, que no último sábado, em entrevista coletiva virtual, já havia dito que o centroavante seria inscrito nesta segunda-feira, cravou essa inscrição nesta manhã. Até o momento desta reportagem, o jogador ainda não havia aparecido no BID da CBF, requisito necessário para regularizá-lo no campeonato estadual, que permite novas inscrições para a fase de mata-mata.
- Após vários dias de negociação mais um artilheiro voltou e será inscrito hoje. Bem-vindo Jô - diz o tweet do mandatário corintiano. A negociação a qual se refere Andrés é a liberação da documentação do Nagoya Grampus-JAP, ex-clube de Jô. Sem esses documentos, não foi possível dar entrada no registro da CBF a tempo de poder fazer a inscrição na Federação Paulista de Futebol. Vale lembrar que o time japonês rescindiu com o jogador alegando justa causa, e levando o caso para a Fifa, o que pode ter atrasado a liberação do certificado de transferência para o Corinthians.
O prazo para inscrição no Paulistão termina nesta terça-feira, ou seja, Jô precisa aparecer no BID ainda nesta segunda-feira para que sua inclusão na lista possa ser efetivada. Após a cirurgia na face de Boselli, provocada por um choque no duelo com o Oeste, que o deixará fora dos gramados por tempo indeterminado, inscrever Jô passou a ser essencial para o Timão.

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