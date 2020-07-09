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Andrés admite queda de 75% nas receitas do Corinthians na pandemia

Em entrevista para a CNN, presidente do Timão revelou que o clube está faturando cerca de R$ 30 milhões a menos por mês durante essa paralisação provocada pelo surto do vírus...
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Publicado em 

09 jul 2020 às 10:26

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 10:26

Crédito: Peter Leone/O Fotográfico/Lancepress!
O futebol paulista está prestes a voltar a entrar em campo após a paralisação, mas sofre com as consequências que a pandemia trouxe nos últimos quase quatro meses. Um dos clubes que mais foi atingido, sem dúvidas, foi o Corinthians, que já vinha de uma crise. Em entrevista para a CNN, na última quarta-feira, o presidente Andrés Sanchez, revelou que o clube perdeu cerca de 75% de seu faturamento no período e admite perder atletas para o exterior.Além de indicar a perda significativa de receitas nesses meses de pandemia de coronavírus, Andrés afirmou que caso isso leve ainda mais tempo do que agosto, como está prevista a "normalização", seus efeitos tendem a causar uma tragédia financeira inédita na história do futebol brasileiro.
- O Corinthians faturava mais ou menos R$ 40 milhões por mês e está faturando 9, 8, 10 (milhões), no máximo. Então é praticamente uma queda de 75% na arrecadação dos clubes em maio, junho e julho e vamos aguardar se em agosto voltam todos os campeonatos e volta tudo ao normal. Mas realmente está tudo um caos e se durar muito mais tempo, será uma catástrofe no futebol brasileiro nunca vista - explicou o mandatário corintiano.

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