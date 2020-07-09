Andrés admite queda de 75% nas receitas do Corinthians na pandemia

O futebol paulista está prestes a voltar a entrar em campo após a paralisação, mas sofre com as consequências que a pandemia trouxe nos últimos quase quatro meses. Um dos clubes que mais foi atingido, sem dúvidas, foi o Corinthians, que já vinha de uma crise. Em entrevista para a CNN, na última quarta-feira, o presidente Andrés Sanchez, revelou que o clube perdeu cerca de 75% de seu faturamento no período e admite perder atletas para o exterior.Além de indicar a perda significativa de receitas nesses meses de pandemia de coronavírus, Andrés afirmou que caso isso leve ainda mais tempo do que agosto, como está prevista a "normalização", seus efeitos tendem a causar uma tragédia financeira inédita na história do futebol brasileiro.