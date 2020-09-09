Andrés admite 'pressão insuportável' para demitir Tiago Nunes, mas garante o treinador no cargo

Crédito: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians

A oscilação nos resultados e as atuações abaixo do esperado do Corinthians nesta temporada colocam o técnico Tiago Nunes como alvo das críticas não só de torcedores, como de pessoas de dentro do clube. Apesar disso, o presidente Andrés Sanchez rechaçou a possibilidade de demissão do treinador e disse que vai mantê-lo no cargo enquanto tiver o controle sob o grupo de jogadores.Em entrevista ao programa "Tino Marcos Uchôa", do GE, Andrés admitiu que há uma "pressão insuportável" pela saída de Tiago. O mandatário corintiano reconhece que o comandante tem culpa pelos altos e baixos do Timão tanto antes quanto depois da paralisação, mas isso não é suficiente para decretar a demissão. Vale lembrar que nesta quinta tem Dérbi na Neo Química Arena.

- Eu não vou mandar o Tiago Nunes embora neste momento. Ele não tem culpa (da fase ruim). Tem culpa, mas apenas uma parcela, não é o único. Está uma pressão insuportável para tirá-lo. Não vou tirar. Quando ele perder o grupo, sim. Enquanto tiver o grupo, ele continua sendo técnico do Corinthians - disse.Ainda sobre o tema, Andrés Sanchez propôs o que gostaria de mudar no futebol para evitar que as trocas de treinador permaneçam tão frequentes quanto as que acontecem atualmente. O presidente alvinegro acredita que esse seja um dos motivos pelos quais o futebol está feio.

- Se eu pudesse mudar algo no futebol, seria isso de pressão sobre técnicos. O treinador não quer atacar, tem medo de atacar porque não quer perder o jogo. Futebol está feio. Se jogar mais avançado e perder o jogo, é todo mundo querendo derrubar. Queria técnico um ano obrigatoriamente nos clubes. Se demitir, não pode contratar novo. Se ele sair, não pode ir para outro clube.