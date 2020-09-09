Andrés admite 'pressão insuportável' para demitir Tiago Nunes, mas garante o treinador no cargo

A oscilação nos resultados e as atuações abaixo do esperado do Corinthians nesta temporada colocam o técnico Tiago Nunes como alvo das críticas não só de torcedores, como de pessoas de dentro do clube. Apesar disso, o presidente Andrés Sanchez rechaçou a possibilidade de demissão do treinador e disse que vai mantê-lo no cargo enquanto tiver o controle sob o grupo de jogadores.Em entrevista ao programa "Tino Marcos Uchôa", do GE, Andrés admitiu que há uma "pressão insuportável" pela saída de Tiago. O mandatário corintiano reconhece que o comandante tem culpa pelos altos e baixos do Timão tanto antes quanto depois da paralisação, mas isso não é suficiente para decretar a demissão. Vale lembrar que nesta quinta tem Dérbi na Neo Química Arena.
- Eu não vou mandar o Tiago Nunes embora neste momento. Ele não tem culpa (da fase ruim). Tem culpa, mas apenas uma parcela, não é o único. Está uma pressão insuportável para tirá-lo. Não vou tirar. Quando ele perder o grupo, sim. Enquanto tiver o grupo, ele continua sendo técnico do Corinthians - disse.Ainda sobre o tema, Andrés Sanchez propôs o que gostaria de mudar no futebol para evitar que as trocas de treinador permaneçam tão frequentes quanto as que acontecem atualmente. O presidente alvinegro acredita que esse seja um dos motivos pelos quais o futebol está feio.
- Se eu pudesse mudar algo no futebol, seria isso de pressão sobre técnicos. O treinador não quer atacar, tem medo de atacar porque não quer perder o jogo. Futebol está feio. Se jogar mais avançado e perder o jogo, é todo mundo querendo derrubar. Queria técnico um ano obrigatoriamente nos clubes. Se demitir, não pode contratar novo. Se ele sair, não pode ir para outro clube.
Tiago Nunes foi contratado ainda no ano passado pelo Corinthians, mas só assumiu o comando no time no início desta temporada. Sem contar os jogos da Florida Cup, o técnico tem 25 partidas pelo Timão, com nove vitórias, dez empates e seis derrotas, aproveitamento de 49,33% dos pontos disputados.