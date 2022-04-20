Andreas reencontra Palmeiras ainda em árduo processo para recuperar a confiança no Flamengo

144 dias, 21 semanas, 3.456 horas... Andreas Pereira segue vivendo dias nebulosos após a fatídica falha que culminou no gol do título do Palmeiras na final da Libertadores de 2021, no dia 27 de novembro. E, às 19h30 desta quarta-feira, sem a titularidade assegurada no Flamengo, reencontrará o rival do torneio continental pela primeira vez, ainda em processo de resgate do seu melhor futebol. Por ora, a confiança do meio-campista está minada. Hoje atrás de Gomes, Willian Arão e Thiago Maia na concorrência, Andreas Pereira nunca teve o posto de titular garantido sob o comando de Paulo Sousa, que chegou ao Flamengo já ciente da necessidade de recuperar o jogador psicologicamente, sobretudo. Os seus números positivos, seja de assistência, gols ou participação efetiva na construção, que vinham enchendo os olhos da Nação nos primeiros meses, ruíram.

O Mister acredita que a recuperação da confiança de Andreas passa pela "unidade", pedindo apoio da torcida, que o vaiou no Carioca após o camisa 18 ser substituído em jogos em que não foi bem e até demonstrou um certo descontrole emocional. A paciência tem sido escassa.

- Em qualquer momento, bons e ruins, temos que estar muito unidos. Temos que estar muito próximos. Acho que a unidade vai fazer muita diferença. Temos uma nação cheia de energia que com certeza vai nos ajudar com que todos nós tenhamos performances muito elevadas, como é a exigência da torcida. Mas é uma unidade muito importante. Temos que estar todos juntos, dentro, mas também fora, o clube está à frente de todos nós. Na unidade vamos conseguir ajudar individualmente - disse Paulo Sousa, ao ser questionado sobre Andreas no início de março, quando o atleta foi vaiado ao deixar um clássico contra o Vasco pela Taça Guanabara.

Recentemente, Andreas falou, na primeira entrevista após a decisão na Libertadores, à "Rede Globo", sobre os traumas que ainda o assombram por conta do lance no qual Deyverson roubou uma bola que estava sob o seu domínio, na prorrogação, em Montevidéu, e deu o título ao Palmeiras.

Em busca de dias melhores, Andreas encara a incerteza sobre a sua aquisição em definitivo, já que o seu empréstimo junto ao Manchester United se encerra em junho. Publicamente, o Flamengo não abre o jogo a respeito da decisão definitiva, embora penda, atualmente, para a não contratação.

Marcos Braz falou sobre a situação recentemente:

- Gostaria de deixar registrado que, quando contratamos o Gerson, os questionamentos foram os mesmo em relação ao pagamento do jogador. Até quanto ao Gabigol tinha questionamentos sobre os números. Acontece que o Andreas teve uma fatalidade num jogo importantíssimo e, com certeza é um peso nesse processo. A gente tem um entendimento em relação a ele - falou o VP de futebol do Fla, ao canal "SporTV", emendando:

- O maior motivo de a gente ter ido conversar com o Manchester foi quando a gente fez a primeira proposta, eles disseram que a gente tinha de ir lá para tratar. Não queriam ficar por e-mail. A gente foi lá, se debruçou em número. Teve a situação do Banco Central. A gente acalmou e está usando o tempo para fazer as coisas com cautela. A pressão a gente tem que ficar atento, mas precisa ficar frio para as decisões. Mais uma vez, o jogador tem contrato por um bom tempo, e a gente está atento.

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