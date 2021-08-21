Andreas Pereira integra elenco neste sábado; Flamengo corre para possibilitar estreia contra o Grêmio

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A atividade do Flamengo neste sábado contará com a presença de Andreas Pereira. O meia, que desembarcou no Rio de Janeiro na noite de sexta-feira, encorpa o elenco à disposição de Renato Gaúcho a partir de agora. Contudo, apesar de chegar ao Ninho do Urubu em condições de jogo, o atleta ainda não viajará para Fortaleza, onde o Rubro-Negro enfrenta o Ceará neste domingo.

- Fiz a pré-temporada no Manchester (United, da Inglaterra), estou preparado para jogar e ajudar. Preparado para começar o trabalho - afirmou Andreas.Diferentemente de Kenedy, anunciado na última quarta-feira e regularizado na tarde de sexta, Andreas Pereira ainda não está regularizado junto à CBF. Assim, o atleta seguirá realizando as primeiras atividades no CT do Ninho do Urubu, enquanto a diretoria tenta agilizar o registro junto à entidade. A ideia é ter o jogador à disposição de Renato Gaúcho na próxima quarta, contra o Grêmio.

- Tanto o Kenedy quanto o Andreas fizeram pré-temporada, jogaram amistosos, estão bem fisicamente, o clube tem todos dados deles, estão aptos para jogar, Kenedy já está regularizado e estamos correndo para regularizar o Andreas o mais rápido possível. Começa os trabalhos e se integra ao elenco amanhã (sábado) - afirmou o diretor Bruno Spindel no desembarque do atleta no Rio.