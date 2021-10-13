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Andreas Pereira faz gol antológico de falta e encerra jejum de mais de três anos no Flamengo; assista

Meio-campista marcou o terceiro gol do Rubro-Negro diante do Juventude, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 20:19

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 20:19

Crédito: Alexandre Vidal /Flamengo
O Maracanã foi palco de um gol de falta antológico nesta quarta-feira. O autor da pintura atende por Andreas Pereira, que marcou o terceiro gol do Flamengo na vitória parcial sobre o Juventude, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro (acompanhe em Tempo Real aqui), e de quebra findou um longo jejum no clube.O Flamengo não marcava um gol de falta havia 235 partidas, ou mais de três anos, ou mais precisamente desde o dia 10 de junho de 2018, quando Diego Ribas, em duelo contra o Paraná, pela 11ª rodada do Brasileiro daquele ano, fez com a bola parada, no Maracanã, e após desvio de um defensor tricolor.
Andreas Pereira faz com que o Flamengo não seja mais o clube da Série A do Brasileiro com o tabu mais longevo quanto a gol de falta. Na comemoração, Renato Gaúcho chegou a brincar no banco, avisando que fazia esse tipo de gol "direto".
Assista ao gol de Andreas Pereira, a 30 metros de distância:

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