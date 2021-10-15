Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Andreas Pereira e Flamengo são absolvidos no STJD

Jogador e clube foram denunciados por conta da escalação de Andreas Pereira diante do Santos, em agosto, quando o atleta não cumpriu a quarentena após vir do Reino Unido...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2021 às 12:38

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 12:38

Crédito: O meia Andreas Pereira, do Flamengo, em partida contra o Santos (Alexandre Vidal/Flamengo
A Quinta Comissão Disciplinar do STJD absolveu, por unanimidade, o jogador Andreas Pereira e o Flamengo na manhã desta sexta-feira. O meia e o clube foram denunciados por conta da escalação do atleta diante do Santos, em 28 de agosto, em partida pela 18ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, Andreas atuou na Vila Belmiro sem cumprir quarentena após chegar do Reino Unido.Com o resultado do julgamento, Andreas Pereira está à disposição de Renato Gaúcho para a partida contra o Cuiabá, domingo, no Maracanã. O camisa 18 está vivendo grande fase, conquistou seu espaço como titular e, na última quarta-feira, quebrou o jejum de gol de faltas do Flamengo. Especialista, o Maestro Júnior elogiou o meia e avaliou os ganhos da equipe com o batedor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ozempic
O novo paradigma da cirurgia plástica na era dos remédios emagrecedores
Imagem de destaque
Causas impossíveis? 7 orações poderosas para situações difíceis
All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados