Andreas Pereira, dupla de zaga, retornos e mais: o que ficar de olho no Flamengo contra o Cuiabá

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Com o bom momento de Andreas Pereira e o retorno de jogadores que estavam com a Seleção, o Flamengo vai em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. O adversário da vez será o Cuiabá, às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 27ª rodada da competição. Por isso, a seguir, o LANCE! mostra o que ficar de olho no Rubro-Negro, que está em busca do tri. > Lateral lidera estatísticas defensivas e ofensivas pelo Flamengo no BrasileirãoAndreas Pereira: o jogador "mais quente" do Flamengo no momento é o camisa 18. Embalado pelo gol de falta, que acabou com um jejum de 1.221 dias, e pelo desempenho dentro de campo, a expectativa é de que Andreas Pereira seja, mais uma vez, um dos protagonistas da noite.Retorno de convocados: com o fim da Data FIFA, o técnico Renato Gaúcho terá Gabi e Everton Ribeiro à disposição. O atacante não marca desde o dia 28 de agosto, quando o Flamengo venceu o Santos por 4 a 0, na Vila Belmiro. Assim, o jogo desta noite será a oportunidade para o artilheiro do time na temporada por fim ao jejum de gols.

Além dele, a volta de Everton Ribeiro é essencial para as pretensões do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O camisa 7 jogou em alto nível até a convocação para esta última Data FIFA e foi importante para a classificação à final da Libertadores. Dessa forma, o meio-campista será mais um reforço de peso para Renato Gaúcho.