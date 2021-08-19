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Andreas Pereira assina contrato com o Flamengo e chega ao Rio nesta sexta-feira

Jogador fez pré-temporada com o Manchester United e está em condições de jogo já na próxima semana, diante do Grêmio...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2021 às 09:55

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 09:55

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
O meia Andreas Pereira, de 25 anos, é o novo reforço do Flamengo para a reta final desta temporada. O jogador assinou contrato com o Rubro-Negro ainda na Inglaterra e chega ao Rio de Janeiro às 5h50 desta sexta-feira, no aeroporto do Galeão. A informação foi publicada pela 'TNT Sports'.
+ Veja a tabela do Brasileirão!O jogador está em condições de ser escalado por Renato Gaúcho já na próxima semana, por ter feito a pré-temporada com os 'Red Devils'. Ainda segundo a 'TNT', o belga, que possui nacionalidade brasileira, já gostaria de ser escalado neste domingo, mas o mais provável é que ele seja aproveitado na próxima quarta-feira, diante do Grêmio, pela Copa do Brasil.Segundo o jornal "O Dia", o acerto entre Flamengo e Manchester United será pela cessão de um ano, até o meio 2022, com os dois clubes dividindo o salário do atleta de 25 anos. Ainda de acordo com o portal, a equipe carioca terá a opção de compra ao término do vínculo, no valor de 15 milhões de euros (R$ 93 milhões, na cotação atual).
Na última terça-feira, as conversas já se encaminhavam para um final feliz entre as partes. O Flamengo superou a concorrência de outros clubes europeus, como o Everton (ING) e o Fenerbahçe (TUR), e contornou a situação com Diabos Vermelhos. A princípio, o Manchester United tinha a intenção de vender Andreas Pereira, o que não acontecerá de imediato.

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