Andrea Pirlo segue na Juventus até o final da temporada

Apesar da derrota para o Milan por 3 a 0 no último domingo e o risco de não conseguir classificação para a próxima Champions League, Andrea Pirlo segue no cargo de treinador da Juventus até o final da temporada, segundo o "La Gazzetta dello Sport".Nas últimas horas, a possibilidade de que Igor Tudor, assistente técnico do italiano, pudesse comandar as últimas quatro partidas cresceu. No entanto, o atual comandante dirigiu o treino nesta segunda-feira já pensando no confronto contra o Sassuolo na quarta.
A Juventus ainda disputa a final da Copa da Itália contra a Atalanta no próximo dia 19 de maio. No entanto, a conquista de um título não deve salvar a pele de Pirlo e a diretoria já se movimenta para que Massimiliano Allegri ou Zidane possam treinar o clube na próxima temporada.