André Ramalho alcança marca de 200 jogos pelo RB Salzburg e já projeta playoffs da Champions

Crédito: André Ramalho é um dos pilares da equipe do RB Salzburg (Divulgação/RB Salzburg

Ídolo e um dos grandes destaques do Red Bull Salzburg, o zagueiro André Ramalho já está no seleto hall de um dos principais jogadores da história do clube. E não é para menos, afinal de contas, o brasileiro, um dos líderes da equipe nas últimas temporadas, carrega na bagagem nove títulos pelos Touros e, no último fim de semana, alcançou a expressiva marca de 200 jogos com a camisa do time.

Tal fato, já faz de André Ramalho o décimo estrangeiro com mais jogos na história do clube e o 27º na lista geral dentre todos os jogadores que já defenderam o Salzburg, empatado com o ex-atleta Gerhard Roos.

- Para mim, é uma grande honra e um enorme privilégio alcançar uma marca tão expressiva por um clube tão tradicional como o Red Bull Salzburg. Até me emociona lembrar de tudo o que já passei na carreira e o quanto evoluí ao longo desses anos como jogador e como pessoa. Tenho uma identificação muito grande com todos do clube e com a torcida. Foram muitos jogos e títulos importantes, tanto na primeira como na minha atual passagem. Espero seguir ajudando a equipe a conquistar outros trofeus e aumentar, ainda mais, os números e a minha história aqui - ressaltou.

André Ramalho chegou ao seu jogo de número 200 pelo Red Bull Salzburg na vitória por 4 a 1 sobre o SCR Altach, no último sábado, pela segunda rodada do Campeonato Austríaco. Ao todo, o brasileiro já marcou 18 gols, deu nove assistências e conquistou nove títulos oficiais pelos Touros: o pentacampeonato Austríaco e o tetra da Copa da Áustria.

Revelado em 2009 pelo Red Bull Brasil, o atleta se transferiu para a unidade austríaca da mesma franquia quando tinha 18 anos. Em seguida, foi emprestado para o FC Liefering e USK Anif, times mantidos pelo Salzburg para o desenvolvimento de novos talentos. Quando retornou de forma definitiva, em 2013, o defensor fez 99 jogos pelo clube.

Em 2015, o brasileiro foi comprado pelo Bayer Leverkusen, onde jogou 28 partidas. Posteriormente, transferiu-se ao Mainz e realizou 20 jogos. Desde seu retorno ao Salzburg, no início de 2018, o defensor entrou em campo em 101 oportunidades, balançou as redes nove vezes e deu sete passes decisivos.

Playoffs da Champions LeagueNesta terça-feira, o Red Bull Salzburg volta a campo para o seu principal desafio neste início de temporada. A equipe irá encarar o atual campeão israelense, Maccabi Tel Aviv, fora de casa, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League. O duelo de volta acontecerá no dia 30 de setembro, na Red Bull Arena.

Para sair com um bom resultado de Israel, o time comandado por Jesse Marsch conta com um grande trunfo. O Salzburg não sabe o que é ser derrotado desde o dia 2 de março, quando, ainda antes da parada por conta da pandemia do novo coronavírus, acabou perdendo por 3 a 2 para o Rheindorf Altach, pela 21ª rodada do Campeonato Austríaco. Desde então, 16 jogos foram disputados. Os Touros venceram 14 e empataram outros dois.