André projeta parceria com Thiago Neves no Sport

Crédito: Anderson Stevens/Sport

O centroavante André foi apresentado ao Sport nesta terça-feira. Principal contratação da equipe para a disputa do Brasileirão, ele incorpora a esperança da torcida em ver o Leão bem na temporada 2021.

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Em sua primeira conversa com a TV do clube, André citou Thiago Neves, que se reencontrou no time da Ilha do Retiro e pode formar uma bela dupla.

‘Thiago é muito amigo, cara totalmente do bem. A gente sempre se falava. Quando ele veio para cá eu dei boa sorte, falei que ele iria gostar daqui. Tanto que ele ficou mais um ano. Espero que juntos a gente faça muitos gols, seja muito feliz e tomara que a gente faça um grande campeonato’, afirmou.

André está inscrito no BID da CBF, mas ainda vai depender do técnico Umberto Louzer. Caso ele seja aprovado nos testes ao longo da semana, ele certamente vai incorporar o elenco na abertura do Campeonato Brasileiro.

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