André prega cautela por expectativas no Fluminense e exalta: 'Xerém é um dos lugares que sai mais craque'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O elenco curto e o pouco poder financeiro fazem com que o Fluminense utilize muitos atletas oriundos da base. Com isso, os jovens precisam se adaptar dentro e fora de campo à nova rotina. Nesta sexta-feira, foi a vez do volante André conceder a primeira entrevista coletiva como profissional. Ainda com poucas palavras, o jogador insistiu em um ponto: é preciso dar um passo de cada vez antes de criar expectativas sobre até onde esse Flu pode chegar no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Tricolor recebe o Santos em confronto direto por vaga na Libertadores.

- É um jogo de seis pontos, briga direta ali em cima. Nosso time teve uma semana muito boa de trabalho, trabalhando forte. O calendário estava apertado. Vamos em busca dos três pontos para nos mantermos na parte de cima da tabela. Infelizmente nos últimos anos a gente veio brigando lá embaixo. Mas passou ficou para trás, estamos em outro momento, o time está com uma sequência boa. É um dos jogos mais importantes do ano. Cada jogo é uma final, vamos brigar pela Libertadores, quem sabe pelo título, estamos indo um jogo de cada vez para conseguir essa meta - afirmou o jovem.

- Vamos passo a passo. Não podemos cravar se vai ser uma briga por título, Libertadores, meio da tabela. Eu tive a oportunidade de jogar algumas vezes, estou trabalhando para buscar meu espaço, sem passar por cima de ninguém. Trabalhando firme para estar pronto para jogar quando receber a oportunidade - completou.

O Fluminense tem, cada vez mais, investido na integração entre a base e o profissional para que os jogadores cheguem mais prontos ao time principal. Uma das medidas adotadas para isso é a criação do time sub-23, projeto liderado pelo diretor executivo de futebol Paulo Angioni. André elogiou a iniciativa e a oportunidade na equipe de Odair Hellmann.