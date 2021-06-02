André Mazzuco sobre renovação de Sánchez: 'Temos boas perspectivas'

Crédito: Divulgação/Santos FC

André Mazzuco, novo gerente executivo de futebol do Santos, foi apresentado na manhã desta quinta-feira e falou sobre o renovação do meia Carlos Sánchez em entrevista coletiva. O executivo reforça da importância do uruguaio do elenco e espera contar com o camisa 7.- Sanchez é um atleta que todo mundo que acompanha futebol sabe da qualidade e da importância que ele teve e tem para o Santos. Um atleta que o Diniz gosta também, temos uma perspectiva positiva sim de uma manutenção dele conosco. Acho que para ele também pode ser importante, tem uma história conosco e está em um momento de carreira bacana de tomada de decisão. Nós temos boas perspectivas em relação a isso - afirmou André Mazzuco.

>> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

O contrato de Carlos Sánchez com o Santos vai até 22 de julho de 2021. Com dificuldades financeiras, o Peixe pensou num contrato por produtividade ao jogador, o que não foi aceito pelo estafe do uruguaio e desde então sua renovação com o clube está travada. O meia voltou a treinar com o elenco em abril.

Sem restrições do departamento médico, o retorno do uruguaio em jogos oficiais agora só depende do condicionamento físico dele. Sánchez foi operado em outubro do ano passado após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na vitória de 3 a 2 do Peixe diante o Olímpia, pela Copa Libertadores da América. Sánchez não atua há cinco meses e precisa recuperar o ritmo e a melhor forma física.Além de líder, o regresso de Sánchez é visto com bons olhos, ainda mais nesse momento. Recentemente a equipe perdeu o volante Sandry, que também se recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e deve desfalcar o time por quase toda a temporada. O jovem jogador se lesionou durante um treinamento.