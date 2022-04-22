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André Mazzuco, diretor do Botafogo, é chamado para participar de feira de negócios do futebol sul-americano

Dirigente contratado na gestão John Textor participará da Confut Sudamericana nos dias 14 e 15 junho; Mazzuco fará parte painel de debate com executivos com clubes do continente...

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 17:00
A reestruturação vivida pelo Botafogo coloca até mesmo os dirigentes do clube em evidência. André Mazzuco, diretor de futebol do Alvinegro, foi chamado para participar da Confut Sudamericana, feira de negócios que vai reunir executivos de clubes da América do Sul nos dias 14 e 15 de junho em São Paulo.+ 'Família Botafogo': união é uma das chaves de Luís Castro em busca da evolução no começo de trabalho
Mazzuco vai participar de um painel de debate ao lado de outros dirigentes de equipes do continente. Nomes como Rui Costa (Atlético-MG), Alexandre Mattos (Athletico Paraense), Cícero de Souza (Palmeiras), Thiago Scuro (Red Bull Bragantino) e Marcelo Paz (Fortaleza) são alguns dos nomes confirmados.
No que diz respeito à parte internacional, representantes de Colo-Colo-CHI, Porto-POR e Barcelona-ESP também participarão de diferentes atividades nos dois dias de evento.
O local também é uma oportunidade para potencializar a marca e mostrar mais do projeto da SAF para outros executivos do futebol. Vale lembrar que uma das intenções de John Textor é a internacionalização do Botafogo.
Lênin Franco, então diretor de marketing do Glorioso, representou o clube na Confut do ano passado, realizada em Maceió. O executivo deixou o Botafogo no começo do mês por decisão pessoal.
Crédito: AndréMazzucoéodiretordefuteboldoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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