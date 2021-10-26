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futebol

André Mazzuco deixa o cargo de executivo de futebol do Santos

Profissional foi contratado no início do Brasileirão e será substituído por Edu Dracena...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 14:49

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 14:49

Crédito: Divulgação/Santos FC
O Santos anunciou a demissão de André Mazzuco do cargo de executivo de futebol do Santos na tarde desta terça-feira. O ex-jogador Edu Dracena já aceitou o convite para ser o homem forte do futebol do Peixe e deve ser anunciado nesta quarta-feira.De acordo com a nota oficial do Santos, "respeitando o momento, clube e André Mazzuco acertaram, em comum acordo, a sua saída. Ambos entenderam ser melhor encerrar a parceria para dar prosseguimento com a nova formatação do setor, da forma que o novo profissional melhor entender".
Mazzuco chegou ao Santos no final de maio para a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro e participou de algumas negociações do clube para a chegada de reforços. Ele é formado em Educação Física, tem pós graduação e mestrado e é participante do programa de Doutoramento da Universidade de Coimbra, de Portugal.Ele também é professor e colaborador dos programas CBF Academy (Licença A), CBF Social e outras ações da CBF, Federação Paulista de Futebol e Universidade do Futebol. Além da equipe mineira, o executivo tem passagens como diretor do Paraná (2018), Vasco (2019 e 2020), Paysandu (2017 e 2018) e Red Bull Brasil (2016 e 2017). Como superintendente e gerente de base, trabalhou no Coritiba.

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